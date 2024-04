Luke Littler is de man in Manchester, tegenstander Gerwyn Price doet raar in de finale

Luke Littler heeft donderdag de tiende speelavond van de Premier League Darts gewonnen. Het Engelse wonderkind, nog altijd pas 17 jaar oud, versloeg op weg naar zijn zege Michael van Gerwen in een 'droevige' wedstrijd.

Littler hoefde niet zijn beste spel te laten zien om in Manchester het mannetje te worden. Tegen Van Gerwen was 93 genoeg in wat Van Gerwen zelf een droevige wedstrijd van hen beide noemde. Daarna was ruim 97 genoeg om Nathan Aspinall in de halve finale te verslaan. Een herhaling van de finale van een week eerder. In de finale leek Littler het een stuk moeilijker te krijgen, maar tegenstander Gerwyn Price deed iets heel raars.

Price was de hele avond al in een opperbeste stemming. Hij gooide met 107 gemiddeld eerst Peter Wright naar huis en gooide vervolgens in de halve finale tegen Michael Smith een negendarter. Hij juichte lekker en boekte een plekje in de finale. Maar waar hij zo opgewekt oogde in de eerste twee wedstrijden, zo vlak was hij in de finale.

Compleet vlakke Price

The Iceman ergerde zich duidelijk aan iets. Hij toonde helemaal geen emotie, terwijl het helemaal niet zo slecht ging tegen Littler. De twee darters hadden geen ruzie, want ze gaven voor en na de wedstrijd elkaar gewoon een boksje. Wat er met Price aan de hand was, is gissen. Wellicht dat hij daar na de Premier League Darts-avond in Manchester nog op terugkomt. Normaal gesproken is Price altijd vol emoties.

Littler nieuwe koploper

Het maakt Littler allemaal niks uit. Hij won de finale met 6-3 en pakte daarmee zijn tweede avond-zege op rij. Hij is ook de nieuwe koploper in de Premier League Darts. Hij neemt de koppositie over van Luke Humphries, die in de kwartfinale kansloos verloor van Smith en daardoor net als Van Gerwen geen punten pakte.