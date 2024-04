Michael van Gerwen grapt over Luke Littler: 'Ik noem hem altijd kebab-boy'

Michael van Gerwen en Luke Littler schoven woensdagavond aan voor een persconferentie, in aanloop naar de Premier League Darts in Ahoy. Daarin bespraken de twee darters hun onderlinge strijd: "Je moet niet meteen termen als 'rivaliteit' gebruiken."

"Het verbaast mij niet hoe goed hij staat te spelen. Hij heeft nog niets te vrezen, staat vrijuit te gooien en hoeft zich nergens druk over te maken", zegt Van Gerwen over de 17-jarige Littler. "Hij doet dit ook niet iedere week hè. Vorige week gooide hij ook gewoon een belabberde finale."

Littler haakt daar op in: "Die woorden van Michael van Gerwen doen me niks. Iedereen weet hoeveel hij er gewonnen heeft en ik heb er dit jaar pas een paar gewonnen. Ik heb geen idee wat ik van Michael van Gerwen leren. We bespreken af en toe dingen, maar niet in het bijzonder. De gesprekken gaan overal over."

Geen rivaliteit

In de media wordt er gesproken over een rivaliteit tussen Van Gerwen en Littler, maar zo ziet de Nederlander het niet. "Ik denk dat er meer rivaliteit is tussen Luke Humphries en mij. Als je spannende wedstrijden hebt dan is dat voor de kijker altijd leuk. Maar dan moet je niet meteen termen als rivaliteit gebruiken. Mensen denken meteen aan mijn clashes met Phil Taylor en Raymond van Barneveld, maar die vergelijking mag je gewoon nog niet maken."

Van Gerwen denkt wel dat Littler een hoge pet van hem op heeft: "Het kan best dat hij soms van mij onder de indruk is. Dat zou wel goed zijn en ik heb ook wel dat idee." Littler reageert bescheiden: "Ik ben elke week onder de indruk van het spelen in dit soort mooie locaties tegen geweldige spelers die al jaren de dartswereld domineren."

'Pampertjes verschonen, dat verandert je leven'

Van Gerwen verwacht dat Littler het later in zijn carrière moeilijker gaat krijgen. "Hij gooit heel goed op de automatische piloot, maar dat kunnen er heel veel. Die jongen heeft nog geen schrammetje, niks. Wacht maar, totdat hij straks op zichzelf gaat wonen en pampertjes moet verschonen, dat verandert je leven."