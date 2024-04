Vincent van der Voort waarschuwt 'wisselvallige' Michael van Gerwen voor Rotterdam: 'Hij is de beste speler ter wereld'

De Premier League Darts reist donderdag af naar Rotterdam voor de twaalfde speelronde. Het is een dag die alle Nederlandse dartsliefhebbers in hun agenda met rood hebben omcirkeld. Michael van Gerwen moet in Ahoy de Nederlandse eer hooghouden. Zijn goede vriend en collega-darter Vincent van der Voort blikt bij Sportnieuws.nl vooruit op de bijzondere avond voor Van Gerwen in Rotterdam.

"Vrienden, familie en sponsors komen kijken", vertelt Van der Voort in gesprek met Sportnieuws.nl. Zo is de darter zelf ook aanwezig bij de avond in Ahoy. Van Gerwen staat deze week volop in de belangstelling en dat is niet alleen maar prettig: "Er is meer aandacht van de media, dus de druk is ook hoger."

Van Gerwen heeft het niet bepaald getroffen met de indeling van de Premier League. De Nederlander neemt het in zijn eerste partij op tegen wereldkampioen Luke Humphries: "Dat wordt een hele zware wedstrijd. Die gooit bijna geen enkele wedstrijd onder de 100 gemiddeld. Hij is op dit moment de beste speler van de wereld. Michael zal er mentaal klaar voor moeten zijn", vertelt Van der Voort, die er in Rotterdam ook bij is om zijn goede vriend een klein beetje te helpen.

'Dat kan hij als geen ander'

Van Gerwen staat na elf speelrondes op de derde plaats achter koploper Luke Littler en Humphries, zijn tegenstander van donderdag. Hij moet bij de eerste vier zien te eindigen om de play-offs te halen. In die strijd deed Van Gerwen goede zaken vorige week door voor de vierde keer een avond te winnen.

De drievoudig wereldkampioen heeft van alle spelers de meeste avonden gewonnen, maar daar staat tegenover dat hij in zes van de elf speelrondes direct werd uitgeschakeld. Van der Voort maakt zich daar geen zorgen over. Het belangrijkste is dat Van Gerwen de play-offs haalt: "In welke vorm hij ook verkeert, zo'n finaleavond kan hij als geen ander. Als hij dat haalt, geef ik hem een goede kans om de Premier League te winnen."

Wel is er volgens Van der Voort nog genoeg ruimte om te verbeteren: "Zijn niveau moet omhoog, het is nu nog te wisselvallig. Daar werkt hij hard aan en het is zaak om dat binnen anderhalve maand voor elkaar te krijgen."

Eindelijk prijs?

Van Gerwen hoopt donderdag voor het eerst sinds de invoering van het nieuwe format de avond in Rotterdam te winnen. In 2022 verloor hij de finale van Joe Cullen en vorig jaar was de avond voor hem al na zijn eerste duel tegen Nathan Aspinall voorbij. In het oude format won hij vier van zijn zes partijen in Rotterdam.