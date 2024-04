Let op: Premier League Darts met Michael van Gerwen in Rotterdam Ahoy ook op gratis zender

De Premier League Darts is deze donderdag weer te zien op een open zender. Door de samenwerking tussen Talpa en Viaplay is de twaalfe speelavond in Rotterdam Ahoy live te zien.

De afgelopen jaren is het darten uitsluitend te zien op Viaplay. Hiervoor moet een (steeds duurder wordend) abonnement afgesloten worden door de kijker. Eerder was het darten jarenlang te zien op RTL7 en daarvoor bij SBS6.

Viaplay TV op SBS9

Nu is het darten terug bij SBS. Door de samenwerking tussen Talpa en Viaplay kan men nu op de open en gratis zender Viaplay TV (op SBS9) live naar het dartspektakel kijken. De twaalfde avond van de Premier League wordt gespeeld in Rotterdam Ahoy en begint om 20.00 uur. De uitzending begint om 19.30 uur op Viaplay TV.

TV-gids: op welk kanaal kan ik de gratis sportzender Viaplay TV vinden? Streamingsdienst Viaplay is de samenwerking aangegaan met Talpa. Dinsdag werd duidelijk dat beide partijen een deal hebben gesloten. Op de zender SBS9 wordt vanaf 5 april Formule 1 uitgezonden. De Grand Prix van Japan is de eerste race van mogelijk meerdere races die worden uitgezonden op het open net. Waar je deze tv-zender kan vinden, die onder de naam Viaplay TV verder gaat, kun je hier lezen.

Rotterdam

Sinds 2016 is Rotterdam Ahoy een vaste locatie tijdens de Premier League Darts. In een vaak volledig oranje zaal speelt Michael van Gerwen zijn 'thuiswedstrijd', maar ook Raymond van Barneveld speelde een aantal keer voor eigen publiek.

In Rotterdam krijgt Van Gerwen het gelijk zwaar. Wereldkampioen en nummer één van de wereld Luke Humphries is zijn tegenstander in de laatste kwartfinale van de avond. Luke Littler en Michael Smith openen de avond in Ahoy.