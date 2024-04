Oude krijger Gary Anderson wint na tien jaar weer een toernooi op de Euro Tour

Gary Anderson heeft de European Darts Grand Prix gewonnen. De Schot was in Sindelfingen in de finale te sterk voor Ross Smith. Voor de 53-jarige Anderson was het een bijzondere titel, want hij had al tien jaar lang geen titel gewonnen op de Euro Tour.

Anderson kon het zich jarenlang veroorloven om geen Euro Tour-toernooien te spelen. Nadat de Schot weg bleef zakken op de wereldranglijst besloot hij om af en toe toch maar weer zijn gezicht te laten zien. Anderson kwakkelde de laatste weken met een schouderblessure, maar in Sindelfingen had hij daar weinig last van.

Anderson begon de zondag met een knappe zege op Gerwyn Price. De Schot overleefde vervolgens tegen Josh Rock meerdere matchdarts, maar ging via een beslissende laatste leg toch door naar de laatste vier waarin hij te sterk was voor Rob Cross.

Michael van Gerwen ten onder

Een finale tegen Michael van Gerwen leek aanstaande, maar de Nederlander liet zich na een knullig moment verrassen door Ross Smith. De winnaar van het EK in 2022 haalde daarmee voor de eerste keer in zijn carrière een finale op de Euro Tour.



Smith vergooit finale

In de finale haalden beide spelers niet hun beste niveau, maar de spanning vergoedde veel. Anderson leek de partij te beslissen door bij een 6-6 stand te breken via een 121-finish. De Schot mocht aan de volgende leg beginnen, maar gooide juist op dat moment een aantal dramatische beurten. De tweevoudig wereldkampioen stond na achttien pijlen nog steeds niet op een finish.

Smith stond inmiddels wel en kreeg liefst zeven pijlen om een beslissende leg af te dwingen, die de Engelsman dan ook zou mogen beginnen. Hij verkwanselde echter al die pijlen en zag Anderson met zijn tweede matchdart vervolgens wel toeslaan en de titel pakken.

Uitslagen European Darts Grand Prix

Kwartfinales:

Gary Anderson - Josh Rock 6-5

Rob Cross - Luke Humphries 6-2

Ross Smith - Damon Heta 6-5

Michael van Gerwen - Gabriel Clemens 6-3



Halve finales:

Gary Anderson - Rob Cross 7-5

Ross Smith - Michael van Gerwen 7-6



Finale:

Gary Anderson - Ross Smith 8-6