Winnaar Nathan Aspinall hekelt darten in Rotterdam Ahoy: 'Slechtste locatie van allemaal'

Naast de pijnlijke nederlaag van Michael van Gerwen in de Premier League of Darts in Rotterdam Ahoy tegen Luke Humphries was ‘wind’ het onderwerp van de avond. Bijna elke speler had er last van en het was ook duidelijk te voelen in de zaal. De avond werd uiteindelijk gewoon door Nathan Aspinall, maar zelfs hij vond de omstandigheden verschrikkelijk.

Zo gaf Ron Meulenkamp eerder bij Sportnieuws.nl aan dat hij de wind duidelijk vanaf de zijkant in de zaal voelde. Ook de wereldkampioen Luke Humphries was achter de schermen vloekend te horen over de omstandigheden op het podium.

Slechtste omstandigheden van allemaal

"De omstandigheden waren niet goed op het podium”, zegt Aspinall op de persconferentie. “Het is natuurlijk ook een grote zaal en er gaan heel veel deuren open en dicht. Toch is dit de locatie waar de omstandigheden het slechtst zijn. Uiteindelijk heb ik gewonnen in de wind, dus de volgende keer mogen ze van mij een grote waaier naast het podium zetten”, lacht Aspinall.

Daarna erkent Aspinall dat de wind ieder jaar een probleem is in Rotterdam, zonder er te veel over te willen zeggen. “Vertel jij het ze maar. Ik snap het probleem wel, want het enige wat gebeurt in deze zaal dat niet tegen wind kan is darts. Het gaat ook wat ver om de hele zaal te veranderen voor één avondje Premier League.

Aspinall bezit momenteel de 3e plaats op de ranglijst. Dat is op dit moment genoeg voor de Play-Offs. In het verleden waren 25 punten altijd genoeg. Aspinall staat nu op 23, wat betekent dat één overwinning voldoende zou moeten zijn. Toch zit dat dit jaar anders, denkt The Asp. “Twee weken geleden dacht ik dat 24 punten genoeg waren, maar nu hijgen allebei de Michael’s in mijn nek.”

“Ik heb mezelf nu een target gesteld van 28 punten om sowieso zeker te zijn van de Play-Offs. 26 punten kunnen genoeg zijn, maar met twee overwinningen zou ik er echt wel moeten zijn.

”Mocht Aspinall de Play-Offs niet halen, dan is hij alsnog tevreden over zijn campagne. “Ik denk dat dit mijn beste Premier League ooit is. Ik heb ook echt het meest genoten van deze reeks. Het niveau is zo ontzettend hoog. Dat komt gewoon doordat de 8 beste spelers ter wereld iedere week tegen elkaar strijden.”