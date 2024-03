Luke Littler vergeleken met Michael van Gerwen: 'Hij heeft geen plafond'

Luke Littler won donderdag zijn eerste avond in de Premier League. De pas 17-jarige Engelsman versloeg achtereenvolgens Luke Humphries, Michael van Gerwen en Nathan Aspinall. Oud-darter en commentator Wayne Mardle is ontzettend onder de indruk van Littler.

"Het is gewoon geweldig om naar te kijken", begint Mardle bij Sky Sports. "Hij doet me zo denken aan Michael (van Gerwen, red.). Ik zie geen plafond in zijn spel, ik denk gewoon dat hij soms zo goed kan spelen als hij zelf wil."

Vergeleken met Van Gerwen

Vergeleken worden met Van Gerwen is een zeer groot compliment voor Littler, zo vindt ook Mardle. "Ik heb nog nooit iemand gezien zoals Michael van Gerwen. Waarschijnlijk het dichtst in de buurt gekomen, of misschien zelfs beter, was Eric Bristow op 17-jarige leeftijd. Geen slechte namen om mee verbonden te zijn."

Als voorbeeld van het fantastische spel van Littler gaat Mardle twee weken terug in de Premier League. Ook toen gooide de tiener tegen Van Gerwen. "Kijk naar de 114 gemiddeld die hij had tegen Van Gerwen een paar weken geleden, ik zie gewoon dat hij deze geweldige dingen kan doen met dartpijlen van 22 gram. Het is gewoon waanzinnig wat hij kan doen op zo'n rijpe leeftijd van 17 jaar.''

Belfast

In het Noord-Ierse Belfast kreeg Littler het moeilijkste schema voor zijn kiezen. Hij begon met een wedstrijd tegen wereldkampioen Humphries, nam het daarna in Van Gerwen op tegen de meest succesvolle speler die nog gooit en vervolgens tegen een Aspinall, die in goed vorm verkeert. Desondanks was het de jonge Engelsman die aan het langste eind trok.