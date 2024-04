Premier League Darts in Rotterdam Ahoy voor iedereen te zien door samenwerking Viaplay en Talpa

Goed nieuws voor de dartliefhebbers van Nederland. Door de samenwerking tussen Viaplay en Talpa zal de Premier League Darts op donderdagavond nu niet langer uitsluitend voor abonnees te zien zijn.

Vanaf vrijdag 5 april slaan Viaplay en Talpa de handen ineen. Zo is de Formule 1, deels, ook weer op voor het grote publiek beschikbaar en zullen voetbalwedstrijden uit de Premier League en Bundesliga voor iedereen te zien zijn.

In april kan het grote publiek op Viaplay TV (op SBS9) de Premier League Darts live aanschouwen. Dit zijn de avonden in Birmingham en Rotterdam. Het dartspektakel komt nu al een aantal jaar naar Nederland en ook dit jaar is Rotterdam Ahoy het theater voor de beste darters ter wereld. Voor de mensen die geen kaartje hebben en ook geen abonnement bij Viaplay hebben is dat nu dus geen probleem meer: zij kunnen het evenement live zien.

Aankomende donderdag spelen de acht darters in de Premier League in Manchester. Deze uitzending is wel nog uitsluitend te zien voor abonnees van Viaplay.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen speelt dus voor eigen publiek in Rotterdam. Hij speelt dan tegen wereldkampioen Luke Humphries. Ook afgelopen weekend speelden de twee tegen elkaar: toen was de Engelsman een maatje te groot voor Mighy Mike. Dat gaf de Nederlander na afloop zelf ook toe.