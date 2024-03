Statistieken Premier League Darts: op dit vlak presteert Michael van Gerwen als allerbeste

De Premier League Darts vervolgt zijn tocht door Europa en zal donderdagavond plaatsvinden in het Ierse Dublin. Michael van Gerwen hoopt na drie nederlagen weer eens te winnen in het grote toernooi. De statistieken zijn in ieder geval niet in het nadeel van de Nederlander.

In de eerste ronde in Dublin neemt Mighty Mike het op tegen Gerwyn Price. In de alle noemenswaardige statistieken van de Premier League dit jaar is de Nederlander beter dan zijn collega uit Wales.

Meeste 180'ers

Zo gooide Van Gerwen al achttien keer vaker 180 dan Price. De maximale score werd het vaakst gegooid door wereldkampioen Luke Humphries. De Engelsman staat op 52 stuks.

Aantal keer 180 tijdens PL Darts Luke Humphries 52 Luke Littler 29 Michael Smith 44 Michael van Gerwen 41 Nathan Aspinall 36 Rob Cross 32 Gerwyn Price 23 Peter Wright 20

Dubbelpercentage

Wat betreft dubbels zit het bij Van Gerwen wel snor. De drievoudig wereldkampioen is het beste op de buitenste ring van het dartbord en heeft de minste pijlen nodig om de leg uit te gooien tot nu toe in de Premier League.

Checkout percentage in % Michael van Gerwen 45,2% Luke Humphries 43,4% Michael Smith 38,8% Rob Cross 38,6% Gerwyn Price 37,1% Luke Littler 35,7% Nathan Aspinall 33% Peter Wright 29,1%

Hoogste gemiddeldes

Wat betreft de gemiddeldes maken de twee Luke's de dienst uit. Humphries is de darter met het hoogste gemiddelde tot nu toe en zit zelfs twee punten hoger dan Littler, die op de tweede plaats staat. Het scorende gemiddelde, de eerste negen pijlen, levert ook een interessant statistiekje op: zowel Humphries als Littler staat na zeven avonden Premier League op hetzelfde scorende gemiddelde, namelijk 111,5.

Toernooi gemiddelde Scorende gemiddelde Luke Humphries 102 Luke Littler 111,5 Luke Littler 99,9 Luke Humphries 111,5 Michael van Gerwen 98,99 Michael van Gerwen 107,7 Gerwyn Price 98,64 Rob Cross 107,1 Rob Cross 97,41 Gerwyn Price 106,7 Michael Smith 95,7 Nathan Aspinall 104,8 Nathan Aspinall 95,05 Michael Smith 103,1 Peter Wright 92,95 Peter Wright 100,8

Over het algemeen doet Van Gerwen dus in de statistieken bovenin mee, maar uiteindelijk gaat het om de plaats op de ranglijst. Daar staat hij tweede achter Humphries. De enige constante factor aan de statistieken is het feit dat Peter Wright bij alles de minste speler is. Niet geheel verrassend staat hij momenteel ook onderaan in de Premier League Darts.