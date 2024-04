Michael van Gerwen hoopt op kippenvel in Rotterdam en roept fans op: 'Het geluid kan niet hard genoeg zijn'

Michael van Gerwen en de zeven andere darttoppers staan donderdagavond in Rotterdam Ahoy voor avond twaalf van de Premier League Darts. De Nederlandse topper heeft al tien keer op het podium in Ahoy gestaan, maar toch hoopt hij dat hij weer kippenvel krijgt van het publiek en doet een oproep aan de Nederlandse fans.

Van Gerwen won nog geen hele avond in 'eigen huis' sinds de invoering van het huidige format in 2022. Tegen deze site legt hij uit hoe dat kan. “Wat we nu doen, is niet in mijn voordeel hè", lacht Michael van Gerwen 24 uur voordat het spektakel losbarst in Ahoy. “Als het aan mij ligt gaan we terug naar het oude format (iedere week één wedstrijd, red.). Ik snap wel dat het voor het publiek leuk is om een toernooitje te zien op de avond en dat ze één winnaar krijgen.”

Tegen Phil Taylor en Raymond van Barneveld

Vroeger was alles beter, zegt Van Gerwen nog net niet. Maar zijn mooiste herinneringen aan darten in de Premier League in Rotterdam liggen toch echt bij de krakers van vroeger. “Ik weet nog dat ik tegen Van Barneveld heel goed speelde en met 7-1 won", kijkt hij terug in de tijd. "Natuurlijk blijven ook de overwinningen op Phil Taylor je bij. Vooral de eerste keer was magistraal. De afgelopen jaren wordt het steeds een beetje normaler. Maar als je dan weer die walk-on hebt, geeft dat nog altijd een geweldig gevoel van spanning en kippenvel."

'Het geluid kan niet hard genoeg zijn'

In Rotterdam opent Van Gerwen zijn jacht op de eerste 'toernooizege' in Rotterdam met een kwartfinale tegen Luke Humphries. “De nummer één en twee van de wereld tegen elkaar is natuurlijk een geweldig affiche. Iedereen heeft natuurlijk zijn zwakke plekken, ook Luke Humphries. Daar moet ik van profiteren. Humphries kan natuurlijk wel geïrriteerd raken als hij het publiek tegen heeft, dus het geluid kan niet hard genoeg zijn”, knipoogt Van Gerwen naar zijn fans die naar Rotterdam komen.

'Lelijk eendje' Peter Wright

Van Gerwen heeft ook nog een goed woordje over voor het lelijke eendje dit seizoen in de Premier League Darts. Peter Wright staat al weken stijf onderaan. Na een slecht 2023 en een matig begin van 2024, was de kritiek op Wright dat zijn beste tijd erop zit. Daar is de Nederlander het totaal niet mee eens. “Ik denk dat Peter Wright nog steeds één van de populairste spelers is die er rondloopt. Mensen vroegen zich af of de PDC hem moest passeren, maar volgens mij heeft Wright zijn strepen wel verdiend in het darten de afgelopen jaren.”

