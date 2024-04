Vincent van der Voort benoemt uniek fenomeen bij Premier League in Rotterdam: 'Dat vinden alle andere spelers ook'

Het is donderdag eindelijk zo ver: de Premier League Darts komt naar Rotterdam. Voor Michael van Gerwen een speciale avond, want hij mag voor eigen publiek spelen. Het is inmiddels een traditie dat de dartsliefhebbers in Ahoy allemaal in het oranje uitgedost zullen zijn en dat levert mooie plaatjes op. Sportnieuws.nl sprak met darter Vincent van der Voort over hoe bijzonder de Premier League-avonden in Rotterdam zijn.

"Ik had nog nooit zoiets gezien", vertelt Van der Voort tegen Sportnieuws.nl over de eerste keer dat de Premier League naar Rotterdam kwam. Dat is inmiddels alweer acht jaar geleden. "Zoveel dartsliefhebbers die daar zitten en toen speelden Michael en Raymond van Barneveld allebei nog."

De darter is de laatste jaren regelmatig aanwezig geweest in Ahoy als analist voor de televisie. Hoewel hij zelf niet één keer op het podium stond als speler, wordt hij in Rotterdam regelmatig toegezongen door de fans. De nuchtere Van der Voort vindt dat bijzonder: "Het is toch wel vreemd dat iedereen je kent."

Oranje zaal staat achter Van Gerwen

Van Gerwen zal volop gesteund worden door het publiek, maar ook de buitenlandse spelers vinden het avondje Rotterdam heel speciaal: "Het is een unieke sfeer. In al die andere zalen zijn veel mensen verkleed, maar hier is het oranje zo overheersend. Dat vinden de andere spelers ook bijzonder."

Bijna heel Ahoy zal donderdag dus weer in het Oranje gekleed zijn. Ziet Van der Voort dat zijn goede vriend het befaamde groene shirt inruilt voor het oranje? "Nee, dat denk ik niet. Hij draagt bij de World Cup dat natuurlijk, maar het groen is zijn handelsmerk. Andere spelers passen zich nu wel aan naar het land waar ze spelen. Dat vind ik niks."

De fans in Ahoy hullen zich traditiegetrouw in het oranje. © Getty Images

Van Gerwen verdedigt de Nederlandse eer

De aanwezige fans konden jarenlang juichen voor zowel Van Gerwen als Van Barneveld, maar de laatste twee jaar is Van Gerwen de enige Nederlander en dat zal ook donderdag zo zijn. "Het zou mooi zijn als we er twee zouden hebben, maar we moeten ook blij zijn dat we er nog één hebben. België en Duitsland zijn twee grote dartslanden in opkomst, maar die hebben er dit jaar geen."

'Geen gemis'

Van der Voort werd zelf nooit uitgenodigd om mee te doen aan de Premier League, maar erg vindt hij dat niet: "Ik heb er een paar jaar in de buurt gezeten, maar ik heb het nooit als een groot gemis gezien. Het is een fantastisch toernooi, maar ik heb in mijn carrière altijd op mijn plaats op de ranking moeten letten en meedoen is niet altijd goed voor je plek op de wereldranglijst."

De Premier League telt niet mee voor de ranking en het drukke programma komt de resultaten op andere toernooien niet altijd ten goede: "Die spelers zijn soms een dagje thuis en dan kunnen ze weer de koffer pakken. Het is echt een moordend tempo."