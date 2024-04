Michael van Gerwen in Rotterdam: hoge gemiddeldes, laag winstpercentage en nog geen avondwinst

De Premier League Darts keert donderdag terug in Nederland. De avond in Rotterdam staat sinds 2016 op de kalender en elk jaar is het weer een groot spektakel. Voor Michael van Gerwen is het dé thuiswedstrijd van het jaar, maar hoe doet hij het eigenlijk in Ahoy?

Dit jaar hoopt Van Gerwen zich te revancheren. De vorige keer dat de Premier League in Rotterdam was, verloor de Nederlander zijn eerste partij. Latere avondwinnaar Nathan Aspinall was te sterk voor Mighty Mike.

Hoge gemiddeldes

In de eerste zes wedstrijden die Van Gerwen in Ahoy gooide, kwam hij telkens boven de 100 gemiddeld uit. Vier van deze zes duels won hij ook. In 2018 waren het niet de avonden van de Nederlander. Op woensdag gooide hij meer dan 106 gemiddeld, maar won Peter Wright met 7-5. Een dag later was landgenoot Raymond van Barneveld met dezelfde uitslag te sterk voor Van Gerwen.

De gehele Premier League-avond van 2018, met vanaf 59,49 minuten Michael van Gerwen tegen Raymond van Barneveld.

En dat terwijl Van Gerwen in 2016 en 2017 de grootheid Phil Taylor tweemaal van het bord had gegooid in Rotterdam. Onder luid gejuich van het oranje-publiek werd het 5-7 en 4-7 voor de Nederlander. In 2019 had Van Gerwen juist een toptijd in de havenstad. In een tijdsbestek van 24 uur versloeg hij Wright en Barney met 1-7, om zich zo te revancheren voor het jaar daarvoor.

Nieuwe format

Sinds dat de PDC het nieuwe format van de Premier League hebben geïntroduceerd, is het Van Gerwen nog niet gelukt om als avondwinnaar in Rotterdam te staan. In de voorgaande twee jaren verloor hij tweemaal van de uiteindelijke winnaar.

In 2022 was Mighty Mike te sterk voor Michael Smith en Jonny Clayton, maar Joe Cullen werd de verrassende winnaar in de finale. Een jaar later was Aspinall gelijk in de kwartfinale al te sterk voor Van Gerwen. The Asp versloeg vervolgens Dimitri van den Bergh en Gerwyn Price om zich tot avondwinnaar te kronen.

In totaal speelde Van Gerwen tien wedstrijden in Ahoy voor de Premier League. Ondanks zijn hoge gemiddeldes, zeker tijdens de eerste avonden in Rotterdam, valt het winstpercentage tegen. Van de tien duels kwam Van Gerwen maar zes keer als sterkste uit de strijd. Meer dan de helft, maar voor iemand met het kaliber van de drievoudig wereldkampioen wel te weinig.

Vijfde avondwinst?

Aankomende donderdag krijgt Van Gerwen de kans om zich voor het eerst avondwinnaar in Rotterdam te noemen in de Premier League. Dan zal de Nederlander eerst moeten afrekenen met wereldkampioen Luke Humphries. Mocht dit lukken, dan is Peter Wright of Nathan Aspinall de tegenstander. Van Gerwen won eerder al drie avonden op rij in de Premier League. Ook vorige week in Birmingham was hij de beste. In Rotterdam kan hij alweer zijn vijfde avondwinst van dit jaar pakken.