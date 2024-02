Wereldkampioen Luke Humphries slaat toernooi over, Michael van Gerwen er wel weer bij

Goed nieuws voor alle andere darters: wereldkampioen Luke Humphries doet volgende week niet mee aan Players Championship 4. Hij slaat 'm over. Michael van Gerwen is wel weer terug op de vloertoernooien.

De inschrijvingen van Players Championships 3 en 4 zijn geweest en daar ontbreekt dus de naam van Humphries voor het toernooi van dinsdag 20 februari. Naast Humphries ontbreken ook Adrian Lewis, Benjamin Reus en Michele Turetta. De Italiaan zorgde afgelopen week voor geschiedenis door als eerste Italiaan ooit een zege te boeken op de PDC-tour.

De Nederlander Danny Jansen profiteert weer van de afmeldingen. Hij is de eerste reserve en wordt dus ook als eerste gebeld door de PDC om een ontstaan gat op te vullen. Dat geldt dit keer ook weer voor nummer twee op de reservelijst, de Zwitser Stefan Bellmont. Aden Kirk vervangt Reus en voor de eenmalige afwezigheid van Humphries wordt Darryl Pilgrim in Leicester verwacht.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen gaat zijn debuut op de Players Championship-toernooien maken tijdens Players Championship 3. Hij sloeg 1 en 2 over omdat hij met z'n gezin naar Disneyland Parijs ging. Aan de foto's te zien was dat een goede beslissing. Maar ook darttechnisch, want volgens Gerwyn Price én Jermaine Wattimena was het in Wigan amateuristisch geregeld en 'ijs- en ijskoud'. Hopelijk voor de darters is het in Leicester op 19 en 20 februari beter geregeld.