Zo voelt een wedstrijd tegen Vincent van der Voort: 'Een worsteling'

Vincent van der Voort is nog steeds ontzettend aan het worstelen met zijn vorm. De Nederlandse darter heeft 2024 gemarkeerd als het jaar dat het alles of niets is voor hem. Hij vloog maandag al in de eerste ronde van Players Championship 7 eruit. Zijn tegenstander liet weten wat voor worsteling het was.

Van der Voort verloor in de eerste ronde van het vloertoernooi in Leicester met liefst 6-1 van Chris Dobey, de latere winnaar van het toernooi. Het was een hele slechte wedstrijd: Van der Voort gooide maar 72 gemiddeld. Dobey was ook niet sterk met 88 gemiddeld, maar dat was wel meer dan genoeg om de wedstrijd te winnen en aan het einde van de dag zelfs als winnaar uit de bus te komen.

Chris Dobey wint Players Championship 7 op teleurstellende dag voor Nederlandse darters Chris Dobey heeft maandag Players Championship 7 gewonnen. De Engelsman was de hele dag ijzersterk en versloeg in de finale de Noord-Ier Josh Rock met 8-4. Voor de Nederlanders was het een teleurstellende dag.

'Een worsteling'

Na afloop sprak Dobey over de wedstrijd tegen Van der Voort. "Ik ploegde voort vandaag", zei de dagwinnaar tegen de PDC. "De eerste wedstrijd tegen Vincent was echt een worsteling. Maar daarna speelde ik goed en hield ik dat consequent vol. Ik ben dolgelukkig dat ik als winnaar uit de bus ben gekomen."

Veel beter na worsteling

De cijfers ondersteunen de uitspraken van Dobey. Na de worsteling tegen Van der Voort gooide hij de resterende zes duels niet lager dan 94.55 gemiddeld, met een uitschieter naar 109.63 in de halve finale tegen Ross Smith. Met het winnen van de 15.000 pond prijzengeld na de finale tegen Josh Rock, staat Dobey nu weer steviger in de top-16 van de wereld. "Ik stond daar al na het WK darts en mijn doel voor dit jaar om daar te blijven."

Zelfvertrouwen

Een ander doel voor de Engelsman is om op vloertoernooien beter te spelen. "Ik ben daar goed mee begonnen", zei Dobey, die tijdens PC4 in februari ook al de finale haalde."Ik ga met veel zelfvertrouwen naar dit soort wedstrijden. En met zelfvertrouwen kom je heel ver."

Slecht seizoen Van der Voort

Van der Voort blijft ondertussen worstelen met zijn vorm. Hij heeft wel al wat opstekers gehad, al waren dat vooral wedstrijden waarin zijn tegenstander ook niet al te best was. Zo won hij twee wedstrijden op de UK Open en kwam hij in 1 van de 7 vloertoernooien tot de laatste 32. Alle andere toernooien waar de Nederlander aan meedeed, lag hij er al in de eerste of tweede ronde uit.