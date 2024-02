Max Verstappen geeft bijzonder antwoord op de vraag of hij tatoeages heeft

Max Verstappen is een sportman in hart en nieren en heeft ook veel respect en ontzag voor sporters die hetzelfde in het leven staan als hij. Als het om zijn lichaam gaat, neemt hij bijvoorbeeld een voorbeeld aan voetballegende Cristiano Ronaldo.

Een tatoeage met zijn eerste wereldkampioenschap, de naam van zijn vriendin Kelly Piquet of later als hij kinderen mag krijgen, het is niet aan Verstappen besteed. Hij houdt zijn lichaam graag vrij van tatoeages en de reden waarom is een bijzondere. Hij wil graag hetzelfde doen als wat Ronaldo doet.

Bloed

De voetballer liet eerder al eens weten dat hij geen tattoo's heeft en ook niet gaat nemen. Hij wil namelijk zijn bloed blijven doneren en om dat te mogen doen, mag er geen inkt in de bloedbaan terechtkomen. Daarnaast wil de bloedbank niet het risico nemen om bloed af te nemen bij iemand waarbij een tattoo is gezet met een vieze naald. Daar krijgen de ontvangers van het bloed dan weer last en ziektes van.

Verstappen vindt dat initiatief van Ronaldo mooi. Daarom wil hij ook geen tatoeages. "Ik heb een interessante theorie gelezen van Ronaldo, waarom hij geen tattoo's wil. Het is omdat hij bloed wil doneren", zegt Verstappen in een video. We zullen dus niet snel plaatjes op zijn lichaam zien.

Testdagen

Verstappen reed afgelopen week de testdagen op het circuit van Bahrein. De Nederlandse Formule 1-coureur reed veel rondjes in de nieuwe RB20 en liet de rest van de coureurs behoorlijk schrikken met zijn uitspraken. Ook Fernando Alonso is het nu al met Verstappen eens: "Negentien coureurs weten al dat ze geen wereldkampioen gaan worden."

Nagellak

Ronaldo is sowieso heel erg met zijn lichaam bezig. We zien hem bijvoorbeeld op foto's vaak met zwarte nagellak op zijn tenen staan. Waarom dat is, lees je hieronder.

