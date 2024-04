'Carlos Sainz tekent bij Mercedes en ruilt met Lewis Hamilton van stoeltje'

Italiaanse media weten het zeker: Carlos Sainz rijdt volgend seizoen voor Mercedes. Nadat Lewis Hamilton verraste met een overstap naar Ferrari, werd duidelijk dat de Spanjaard zou vertrekken bij de Italiaanse renstal. Nu lijkt het een ruil te worden.

Corriere dello Sport kwam vrijdag met het nieuws dat Sainz een 1+1 deal heeft getekend bij Mercedes. Dit houdt in dat de Spanjaard na één seizoen zelf kan vertrekken bij de renstal of dat Mercedes er voor kiest om hem te laten gaan. Dan zou Andrea Kimi Antonelli zijn plek innemen.

Fernando Alonso

Donderdag werd duidelijk dat Fernando Alonso Aston Martin trouw blijft. Dit heeft gevolgen voor de rest van de stoeltjes in de Formule 1. "Als gevolg zal er een andere coureur in het Mercedes-zitje van Hamilton plaats moeten nemen in, die volgend jaar naar Ferrari zal gaan, en de betreffende coureur zou Sainz zijn, volgens bronnen", zo schrijft La Gazzetta dello Sport.

Fernando Alonso (42) gaat nog even door: oud-wereldkampioen maakt einde aan geruchten Fernando Alonso zal volgend jaar niet samen met Max Verstappen rijden bij Red Bull en wordt ook niet de vervanger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Aston Martin heeft donderdag bekendgemaakt dat de 42-jarige Spanjaard tot en met 2026 voor het team blijft rijden.

Sainz was dit seizoen de snelste tijdens de race in Australië. De race daarvoor in Saoedi-Arabië moest de Spanjaard aan zich voorbij laten gaan vanwege een blindedarmontsteking. In alle races die Sainz wel meedeed was hij sneller dan Ferrari-collega Charles Leclerc.