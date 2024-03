Deze namen staan op de nominatie om Lewis Hamilton op te volgen bij Mercedes

De overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari is natuurlijk pas na het huidige Formule 1-seizoen, maar dat betekent dat er lekker lang gespeculeerd kan worden over wie zijn stoeltje bij Mercedes krijgt. Diverse namen worden naar voren geschoven. Hieronder vind je een lijstje en welke coureur door wie genoemd wordt bij Mercedes.

De transfer van Hamilton naar Ferrari kwam voor velen als een verrassing. Er komt dus een stoeltje vrij bij Mercedes, de renstal waar iedereen jarenlang bij wilde horen. George Russell blijft in ieder geval coureur bij het Duitse team, maar wie komt er naast hem in de andere wagen te zitten?

Genoemde opvolgers Hamilton

Max Verstappen (Toto Wolff, teambaas Mercedes: "Ik zou hem er graag bij willen hebben. Er is geen teambaas op de grid die geen handstand zou doen om hem in de auto te krijgen.")



Sebstian Vettel (oud-coureur Ralf Schumacher: "Ik heb gehoord dat Vettel weer wil racen en er is een gat dat moet worden gevuld.")



Esteban Ocon ("Ik heb altijd een sterke band met Mercedes gehad. Tot op zekere hoogte heb ik nog steeds een contract met ze. Zo zit het", aldus de Fransman zelf.)



Kimi Antonelli (The Race, Mercedes zou het toptalent volgens het doorgaans betrouwbare medium bij genoeg superlicentiepunten en goede resultaten in de Formule 2 naast Russell willen zetten)



Fernando Alonso (The Race, mocht Antonelli nou toch nog een jaartje te moeten rijpen, dan zou oudgediende Alonso van stal gehaald kunnen worden door Mercedes.)



Carlos Sainz (Volgens Corriere dello Sport zou de Spanjaard al gesproken hebben met de Duitse renstal)



Nico Hülkenberg (Gunther Steiner, oud-teambaas Haas: "Als teambaas van Mercedes zou ik geen nee zeggen tegen hem.)



Mick Schumacher ("Ik maak kans, maar hoe groot die kans is weet ik niet", zo stelde de Duitser.)



Alex Albon (Williams wil hem niet laten gaan, maar zijn contract loopt af en een overstap naar Mercedes zou daarom geen gekke stap zijn voor de coureur.)