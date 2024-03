Formule 1-rechten naar Ziggo of Viaplay? 'Dat gevoel wat we toen creëerden, krijgen we nooit meer terug'

De strijd om de rechten van de Formule 1 is nog steeds niet gestreden. Aan het einde van 2024 moeten de rechten weer verlengd worden. Er zijn twee kapers op de kust: huidige rechtenhouder Viaplay en vroegere rechtenhouder Ziggo Sport. Maar wie wordt het?

Dat vroeg Hélène Hendriks zondagavond ook in haar talkshow De Oranjezondag. De presentatrice had Robert Doornbos aan tafel en vroeg de oud-coureur en Ziggo-analist of hij al weet welke kant het op gaat. "Ik weet het helaas niet en heb er ook geen invloed op, anders had ik het wel geweten", zei Doornbos.

Maar hij gaf ook eerlijk toe, dat het programma dat Ziggo maakte in de tijd dat de beelden nog bij die zender lagen, niet zo terugkomt hoe fans het nog op het netvlies hebben staan. "Dat gevoel wat we toen gecreëerd hebben, krijg je nooit meer terug", zei Doornbos. "Die euforie in 2021, toen Max Verstappen in de laatste ronde van de laatste race pas kampioen werd, die ga je nooit meer krijgen."

Stonk naar champagne

Fans weten die seizoensontknoping nog als de dag van gister. "Ik geloof dat er vijf miljoen mensen keken. Ik zat ook helemaal onder de champagne", weet Doornbos zich nog te herinneren. "Ik reed de A1 af richting Humberto, hield oom agent me nog aan. Of ik gedronken had. Nee. Maar hij vond de auto wel naar champagne stinken."

'Verhalen halen'

Hoe zou Doornbos de dominantie van Max Verstappen dit seizoen bij Ziggo Sport coveren? "Je moet jezelf uitdagen. Je moet weer naar het circuit. Daar de verhalen halen. En die waren er genoeg de afgelopen weken bij Red Bull. Je moet dan af en toe de studio uit om het gevoel te krijgen op de baan."