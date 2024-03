'Grappig welke coureurs zich melden': George Russell en Mercedes platgeappt sinds aankondiging Lewis Hamilton

George Russell krijgt volgend seizoen een nieuw teamgenoot bij Mercedes en ook hij is al druk bezig met speculeren. Russell en teambaas Toto Wolff laten soms appjes aan elkaar zien van coureurs die zich melden voor een gesprek.

"Het is geinig om te zien welke namen van coureurs er op de telefoon oppoppen", zegt Russell op de Formule 1-site. "Ook op mijn telefoon: ik heb al een paar appjes en belletjes gehad." De Britse coureur geeft aan al veel met Wolff te hebben gesproken over mogelijke opties.

Russell rijdt nu voor het derde seizoen bij Mercedes en is daar teamgenoot van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen maakt volgend seizoen een droom waar door bij Ferrari te gaan rijden. Om die reden is silly season - de geruchten over de transfers bij de coureurs - dit keer al vroeg begonnen.

Mercedes-teamgenoten George Russell en Lewis Hamilton / Getty Images

Max Verstappen

Een naam die veel genoemd wordt is Max Verstappen, door het gedoe dat er nu bij Red Bull is. Het is nog maar de vraag of de Nederlander daadwerkelijk vertrekt bij het team waar hij driemaal wereldkampioen is geworden, maar het is logisch dat hij bij alle teams bovenaan het verlanglijstje staat.

Red Bull probeert de brand te blussen: 'Staakt-het-vuren tussen Christian Horner, Jos Verstappen en Helmut Marko' Bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië leek de machtsstrijd binnen Red Bull Racing het hoogtepunt te bereiken. In het ene kamp zit teambaas Christian Horner, die onder vuur ligt vanwege een aanklacht van een vrouwelijke collega, en aan de andere kant Helmut Marko, die gesteund wordt door Max Verstappen. Marko leek tijdelijk geschorst te worden, maar na steun van de Nederlander gebeurde dat niet. Nu zouden de twee partijen met elkaar om de tafel hebben gezeten.

Wie het wordt, maakt Russell niet zo uit. "Als ik maar word uitgedaagd door de allerbesten, zoals de afgelopen twee jaar is gebeurd. Of dat nou een jong iemand is, of iemand met veel ervaring." Voorlopig blijft het nog gissen, maar Russell weet ook: "Het worden een paar interessante maanden."

Wie wordt Max Verstappens collega? Christian Horner: 'Wel zestien coureurs hebben interesse in Red Bull-stoeltje' Wie is in 2025 de collega van Max Verstappen bij F1-team Red Bull? Het contract van Sergio Perez loopt na het seizoen 2024 af. De Mexicaan is 34 jaar, dus misschien is het tijd voor vers bloed bij het team.

Formule 1-carrière van George Russell

Russell begon zijn carrière bij Williams en reed daar drie seizoenen. Hij had daar één seizoen Robert Kubica en vervolgens Nicholas Latifi als teamgenoot. Inmiddels is hij dus aan zijn derde seizoen bij Mercedes begonnen. Met zijn huidige team pakte hij één zege, bij de Grand Prix van Brazilië in 2022.