Max Verstappen moet Charles Leclerc voorlaten tijdens laatste vrije training in Australië

De derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Australië heeft laten zien dat de verschillen in de top klein zijn. Charles Leclerc zette in zijn Ferrari de snelste tijd neer en was twee honderdsten sneller dan Max Verstappen.

Vanaf 6 uur wordt de kwalificatie verreden op het circuit van Melbourne. Wereldkampioen Verstappen is na zijn twee pole positions en overwinning in de eerste twee grands prix van het seizoen uiteraard de favoriet in zijn Red Bull.

Tijdens VT3 zette Ferrari's Carlos Sainz de derde tijd neer, net voor Lewis Hamilton van Mercedes. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez klokte de zevende tijd.