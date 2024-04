Zaak Christian Horner nog niet klaar: 'Vrouwelijke medewerker doet haar verhaal in hoger beroep'

Het Formule 1-seizoen begon met een enorme rel rondom Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit werd door een vrouwelijke medewerker van het team beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Horner werd in eerste instantie vrijgesproken en de laatste weken leek de zaak afgedaan, maar zo ver is het nog niet.

De vrouw ging namelijk in beroep tegen de conclusie van het onderzoek dat Horner niets verkeerd had gedaan. Het team schakelde een extern bureau in om het onderzoek uit te voeren, waarbij zowel Horner als de vrouw werden gehoord. Vlak voor de start van het seizoen kwam naar buiten dat de Brit werd vrijgesproken, maar Red Bull heeft nooit de exacte uitkomsten van het onderzoek naar buiten gebracht. Dat zorgde voor kritiek.

Horner was ondanks de aanklacht wekelijks aan de pitmuur te vinden van Red Bull en hij zal ook komend weekend in China de leiding hebben over het team van Max Verstappen. De vrouwelijke medewerker werd echter geschorst en daar heeft ze het erg zwaar mee na de voor haar onbegrijpelijke uitkomst van het onderzoek.

Hoger beroep

De vrouw kon echter in beroep tegen het resultaat van het onderzoek en dat heeft ze dan ook gedaan. Waar Horner tijdens de eerste races van het seizoen regelmatig onder een vergrootglas lag door zaak, leek de situatie voor hem weer terug te keren naar hoe het voor de aanklacht was.

De kans is echter dat dit snel weer gaat veranderen. De vrouw spreekt volgens Britse media als The Daily Mail en The Sun deze week met een nieuwe advocaat die is aangesteld voor het hoger beroep. De kans bestaat dat ook Horner opnieuw zal worden verhoord. De vrouw heeft overigens ook een klacht ingediend bij de FIA. Het is nog onduidelijk wanneer de uitkomst van het beroep bekend wordt gemaakt.

Waren de appjes echt of niet?

Een dag nadat bekend werd gemaakt dat Horner vrij werd gesproken van de aanklacht, kregen meerdere journalisten via de mail screenshots toegestuurd van de vermeende gesprekken tussen de teambaas en de vrouw. Dat werd gedaan via een mail van een anoniem mailadres. Het is nooit duidelijk geworden of deze wel of niet echt waren. Wel stonden er een aantal opmerkelijke dingen in.

Crisis bij Red Bull

De zaak zorgde voor veel onrust bij Red Bull. Zo gaf Jos Verstappen in de Britse pers Horner er keihard van langs en voorspelde hij dat de machtsstrijd nog wel even zou gaan duren. Het team zou daarna met de hoofdpersonen hebben afgesproken dat ze zich in de pers voorlopig rustig zouden houden. Daar lijken ze zich de laatste weken aan te houden.