Mopperende Lewis Hamilton krijgt waarschuwing, boete voor Mercedes

Lewis Hamilton is niet tevreden over de eerste twee vrije trainingen in Saoedi-Arabië. De Mercedes-coureur had moeite met de stabiliteit aan de achterkant van de W15. Ook kreeg hij een waarschuwing vanwege een incident met Logan Sargeant tijdens VT2.

Hamilton en Sargeant moesten zich na de tweede vrije training melden bij de stewards voor een mogelijke straf. Tijdens de training hinderde de Brit de Williams-coureur. Hij had niet gezien dat Sargeant dicht achter hem reed en ging daarom niet voor hem aan de kant. Hamilton kwam weg met een waarschuwing en kan dus zonder straf het raceweekend vervolgen. Mercedes moet wel een boete van 15.000 euro betalen voor hun aandeel in het incident.

Al met al was het geen goede dag voor Hamilton, die de achtste tijd neerzette. "Een moeilijke dag, en weinig vertrouwen in de achterkant van de auto", zegt de coureur bij Sky Sports over de eerste dag van het raceweekend in Saoedi-Arabië. "In de snelle stukken moet je het volledige vertrouwen hebben in de achterkant van de auto, en dat heb ik gewoon nog niet."

Mercedes zoekt nog steeds naar een oplossing van het probleem. "We proberen verschillende dingen om de goede oplossing voor de auto te vinden", laat Hamilton weten. "Alles wat ik wil is een stabiele achterkant, dan ben ik tevreden. Dus daar werken we aan."

Fernando Alonso zet snelste tijd neer in tweede vrije training, Max Verstappen drie tienden langzamer in Saoedi-Arabië Fernando Alonso was ontzettend snel in de tweede vrije training in Saoedi-Arabië. Hij dook onder de 1:29 en kon George Russell ruim twee tienden achter hem laten. Op de derde plek volgde Max Verstappen, die wel erg sterk was in zijn lange run op het Jeddah Corniche Circuit.

Zijn teamgenoot George Russell was ook niet blij met de nieuwe auto van Mercedes. Tijdens de tweede vrije training klaagde hij over de boardradio over de W15. De auto zou ook volgens hem erg onstabiel zijn in snelle bochten. Toch wist hij nog de tweede rondetijd neer te zetten.