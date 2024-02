Testdagen Formule 1 2024 met Max Verstappen | Deze coureurs komen op 21 februari in actie

De officieuze start van het nieuwe Formule 1-seizoen is eigenlijk al op 21 februari. Dan begint Max Verstappen samen met zijn collega's in Bahrein aan de drie testdagen. Check hieronder alle informatie over deze drie dagen testen.

De testdagen van de Formule 1 vinden plaats op het Bahrain International Circuit op 21, 22 en 23 februari. Hetzelfde circuit dus waar de openingsrace van de Formule 1 plaatsvindt op 2 maart. Qua logistiek, kosten en het milieuaspect is dat natuurlijk wel zo handig.

Maar ook de weersomstandigheden zijn vaak hetzelfde en dus weten de teams van tevoren waar ze aan toe zijn. Omdat er maar één testsessie voorafgaand aan het seizoen is, willen de teams ook dat hun data klopt. En met verschillende weersomstandigheden is die data een stuk lastiger te vergelijken dan data die verzameld wordt op dagen met hetzelfde weer.

Verstappen op jacht naar vierde wereldtitel

Op 21 februari begint Verstappen in feite aan de jacht op zijn vierde wereldtitel. De afgelopen twee seizoenen was hij de absolute baas in de Formule 1, met name in 2023. Toen brak de Nederlander het ene na het andere record. Teamgenoot Sergio Pérez werd toen op grote afstand tweede, Lewis Hamilton werd derde.

Tijden Formule 1-testdagen

Tijdens de testdagen hebben de teams zo'n beetje de hele dag de tijd om te testen. Elke testdag vanaf 08:00 uur 's ochtends (Nederlandse tijd) tot 17:30 uur (eveneens Nederlandse tijd) is het circuit beschikbaar voor de nodige oefenrondjes, afgezien van een middagpauze van een uur. De teams mogen zelf weten hoe ze die tijd gebruiken en voor welk doel.

Woensdag 21 februari: 08:00 - 17:30 uur

Donderdag 22 februari: 08:00 - 17:30 uur

Vrijdag 23 februari: 08:00 - 17:30 uur

Welke coureurs komen in actie tijdens de F1-testdagen?

Woensdag 21 februari

Team Ochtend Middag Red Bull Racing Max Verstappen Max Verstappen Mercedes George Russell George Russell Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz McLaren Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Alpine Esteban Ocon Pierre Gasly Williams Visa Cash App RB Stake F1 Team Haas F1 Team Kevin Magnussen Nico Hülkenberg

Donderdag 22 februari

Team Ochtend Middag Red Bull Racing Sergio Pérez Max Verstappen Mercedes Lewis Hamilton Lewis Hamilton Ferrari McLaren Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Alpine Pierre Gasly Esteban Ocon Williams Visa Cash App RB Stake F1 Team Haas F1 Team Nico Hülkenberg Kevin Magnussen

Vrijdag 23 februari