Op deze testdagen rijdt Max Verstappen in de RB20 in Bahrein

De testdagen in de Formule 1 staan voor de deur. Op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 februari rijden de teams hun eerste officiële meters in het 2024-seizoen. Max Verstappen is er met zijn Red Bull-auto natuurlijk ook bij.

De Nederlandse coureur van Red Bull Racing begint over twee weken aan zijn jacht op de vierde wereldtitel. Op zaterdag 2 maart is namelijk de eerste race van het seizoen, op het circuit van Bahrein. Maar om aan de nieuwe auto te wennen én het team input en data te geven voor de perfecte afstelling van de RB20, moeten Verstappen en ploeggenoot Sergio Perez veel kilometers maken op de drie testdagen. Dat doen ze niet tegelijkertijd.

Verstappen in actie tijdens testdagen

Volgens de Telegraaf verdeelt Red Bul Racing de testdagen als volgt: Verstappen begint op woensdag en rijdt dan de hele dag. Een testdag duurt van 08:00 uur tot 17:00 uur, met een pauze tussen de middag van een uur. Verstappen is dus meteen aan de beurt. Donderdag kan de Nederlander dan 'uitslapen', want dan hoeft hij pas na de lunch in de auto te stappen. Sergio Perez rijdt de donderdagochtend tot de lunch en de hele vrijdag.

Silverstone

Alle tien de teams rijden in Bahrein de eerste officiële kilometers sinds de presentaties van de afgelopen dagen. Red Bull reed ook al op het circuit van Silverstone, maar dat was na de presentatie en vooral als eerste test. Het regende op het Engelse circuit en er mocht tijdens zo'n skakedown alleen op demobanden worden gereden, dus echt tellen doet die data niet.

Race op zaterdag

Op zaterdag 2 maart is de eerste race van 2024. In Bahrein jaagt Verstappen dan op wereldtitel nummer vier, nadat hij in 2023 het dominantste seizoen uit de geschiedenis van de Formule 1 kende. Red Bull won 21 van de 22 races. Waarom de race in Bahrein in 2024 op zaterdag wordt gereden, lees je hier.

Het is overigens niet allemaal koek en ei bij de regerend wereldkampioen in z'n team. Red Bull is nog steeds bezig met een onafhankelijk onderzoek naar teambaas Christian Horner wegens grensoverschrijdend gedrag. Het team wilde dat onderzoek eigenlijk al afgerond hebben, maar dat is tot op heden niet gelukt. Voorlopig blijft Horner z'n werk doen en is hij tot nader bericht gewoon bij de testdagen.