Dubbel Nederlands feest bij Euro Hockey League: Pinoké de beste bij de mannen, AH&BC bij de vrouwen

Op paasmaandag was er twee keer Nederlands succes bij de Euro Hockey League. Pinoké won van competitiegenoot Kampong door een rake strafbal van Alexander Hendrickx: 1-0. Bij de vrouwen versloeg AH&BC het Duitse Mannheimer HC met 2-1.

De mannenfinale was spannend, maar niet van bijster hoog niveau. Pinoké was in het voordeel, zij speelden hun halve finale een dag eerder dan Kampong. Een ander voordeel voor de Amstelveense hockeyploeg was dat ze in het eigen Wagener Stadion speelden. Het aanwezige publiek kon na vier zenuwachtige kwarten het hardst juichen.

De enige goal viel na tien minuten. Kampong-speler Jip Janssen tikte Sebastien Dockier op de stick en dus mocht Hendrickx aanleggen. Die faalde oog-in-oog met doelverdediger David Harte niet. In het restant van de wedstrijd vocht Kampong voor wat het waard was, maar een gelijkmaker viel uiteindelijk niet. Dus is Pinoké voor de eerste keer Europees kampioen.

AH&BC wint EHL voor tweede keer

AH&BC stond al na het eerste kwart op 2-0-voorsprong. Freeke Moes maakte van dichtbij de eerste goal, waarna Fay van der Elst enkele minuten later scoorde bij een strafcorner. Mannheimer kreeg al twee strafcorners in de eerste drie minuten, maar dat leverde geen doelpunt op.

In het derde kwart bracht Charlotte Gerstenhöfer de spanning in de wedstrijd terug. De Duitse scoorde na een strafcorner voor Mannheimer, maar Amsterdam wist stand te houden in de slotfase.

Het is de tweede keer dat de Amsterdammers de EHL winnen. De ploeg werd in 2022 ook al tot clubkampioen van Europa. De competitie bestaat pas sinds 2020 en alle edities werden tot dusver gewonnen door Nederlandse clubs. De titel blijft nu ook in Nederland, vorig jaar won Den Bosch.