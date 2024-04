Frank de Wit en Joanne van Lieshout bereiken finales EK judo

Nederlandse judoka's Frank de Wit en Joanne van Lieshout hebben op de EK in Zagreb de finale bereikt. De Wit strijdt in de klasse tot 81 kilogram om de eerste plek. Van Lieshout plaatste zich voor de finale in de klasse tot 63 kilogram met waza-ari.

De Wit deed als beste Nederlander in zijn klasse mee aan het toernooi. Hij was in de halve finale te sterk voor de Turkse Vedat Albayrak. Hij versloeg eerder al de Fin Oskari Makinen met ippon, de volledige score, in de Europese titelstrijd. Hij won ook van de Roemeen Adrian Sulca (ippon) en de Ier Maxim Trigub (waza-ari).

Joanne van Lieshout won in haar klasse al van de Bulgaarse Joana Manove (waza-ari), de Rus Jana Makretskaja (ippon) en Lubjana Piovesana uit Oostenrijk (ippon). In de halve finale versloeg ze Katarina Kristo uit Kroatië met waza-ari.

De Nederlandse Hilde Jager werd in de klasse tot 70 kilogram in de herkansingen uitgeschakeld.