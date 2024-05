Players Championship 10 | Danny Noppert als enige Nederlanders in kwartfinale

Nadat Michael Smith maandag de beste was tijdens het negende vloertoernooi dit jaar bij de PDC, is het dinsdag de tijd voor Players Championship 10. De Nederlandse toppers waren maandag niet op hun best en hopen zich nu te revancheren.

Michael van Gerwen, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode lagen er tijdens PC9 alle drie gelijk uit. Raymond van Barneveld haalde nog wel de derde ronde door onder meer Vincent van der Voort te verslaan, maar vervolgens was het ook snel gedaan voor de vijfvoudig wereldkampioen.

PC10

Inmiddels is de loting gedaan voor Players Championship 10 en dan zullen de dartliefhebbers uit Nederland toch vooral kijken naar bord tien. Daar spelen namelijk Van Barneveld, Van der Voort en Van Gerwen op. De eerste twee haalden de tweede ronde, laatstgenoemde niet. De Tsjech Karel Sedlacek won met 6-5 van de Nederlander.

SEDLACEK STUNS MVG! 🇨🇿



Michael van Gerwen is out in round one for the second straight day, after losing out in a thrilling game against Karel Sedlacek!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 | #PC10 pic.twitter.com/ePccDBIPqQ — PDC Darts (@OfficialPDC) May 7, 2024

Barney en Van der Voort wonnen allebei hun partij in de eerste ronde waardoor zij elkaar zullen treffen in ronde twee. Van Barneveld versloeg Rhys Griffin met gemak, terwijl Van der Voort na een deciding leg aan het langste eind trok tegen Ian White. In de tweede onderlinge ontmoeting in twee dagen zagen we hetzelfde beeld: Van Barneveld was te sterk voor zijn landgenoot. Het werd 6-3. Een ronde later was Sedlacek, die eerder op de dag Van Gerwen versloeg, ook Barney de baas.

Noa-Lynn van Leuven maakte maandag haar debuut op de Pro Tour na haar goede resultaten op de Challenge Tour. Op het hoogste niveau werd ze wel direct met haar neus op de feiten gedrukt: in de eerste ronde was tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson de tegenstander en de Schot gaf geen leg weg.

Dinsdag speelde Van Leuven in de eerste ronde tegen Andy Baetens, die eerder dit jaar nog wereldkampioen werd bij de andere dartsbond, de BDO. Dit keer pakte ze drie legs, maar de Belg was met 3-6 te sterk. Ook voor Van Duijvenbode zat het vloertoernooi er snel op: in de eerste ronde won James Hurrell met 6-3 van The Aubergenius.

Kwartfinale

Zes Nederlanders haalden de derde ronde, waarvan alleen Gian van Veen en Danny Noppert doorstroomden naar de laatste zestien. Van Veen verloor daarin van Stephen Bunting, terwijl The Freeze de finalist van maandag, Ryan Joyce, versloeg en daardoor als enige Nederlander naar de kwartfinale ging. Eerder op de dag won Noppert van Michele Turreta. De Italiaan moest het toernooi op maandag nog laten schieten omdat het treinverkeer in Duitsland hem niet gezind was.

Schaamte

Joe Cullen ging hard onderuit tijdens de eerste ronde van PC10. Berry van Peer was met 6-0 te sterk voor The Masters-winnaar van 2022. De Engelsman gooide maar 73 gemiddeld en liet na afloop op sociale media weten zich 'nog nooit zo geschaamd te hebben tijdens het darten'.

I don’t think I’ve ever been that embarrassed on a dartboard!!



No reason , No excuse as to why but I dont think I’ve ever played that bad in my professional career? Suppose these things happen but tough to accept after such a horrific performance!



Regroup for Kiel 🫠 — J O E C U L L E N (@rockstar_13_) May 7, 2024

Afwezigen

Veel Engelse spelers laten de vloertoernooien in Duitsland schieten. Zo zijn Luke Humphries, Luke Littler, Nathan Aspinall en Rob Cross er niet bij. Daarnaast is Martin Schindler ziek en heeft Gerwyn Price zich geblesseerd afgemeld.