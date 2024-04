Luca Brecel vreest boetesysteem van snookerbond: 'Moet nu echt heel braaf zijn'

Snookerspeler Luca Brecel (29) heeft een beetje vrees voor het boetesysteem van de bond WPBSA. De Belg heeft namelijk al een paar boetes gekregen en elke nieuwe boete zit gelijk in een flink hogere prijscategorie.

In gesprek met de podcast Double Top legt de verrassende wereldkampioen van 2023 uit hoe het systeem in elkaar zit. Dit naar aanleiding van een incident tijdens een wedstrijd, waarbij hij een snookerbal van tafel sloeg.

"Soms wordt het je allemaal te veel", zegt hij lachend over dat moment. "Voor zulke dingen krijg je dan een waarschuwing. Doe je het dan nog een keer, dan volgt een boete. Als ik het nou meteen heel agressief had gedaan, kwam er misschien direct een boete."

Boetes in het snooker

"De boetes lopen op. Het begint met 52 pond, gaat dan naar 500, 2.000 en 10.000 pond. Je boete daarna is een schorsing. Dat gaat om agressie, opgeven of niet op komen dagen, bijvoorbeeld bij een ceremonie. Het geldt per seizoen. Dit seizoen zit ik aan 2.000 pond. Ik moet nu echt heel braaf zijn. Gelukkig is er nog maar één toernooi. Op de mediadag voor het WK, 19 april, moet ik aanwezig zijn. Als ik zou afzeggen, zou ik een boete van 10.000 pond krijgen."

WK snooker 2024

Brecel is bij het WK snooker 2024 als eerste geplaatst. Hij was in 2023 pas de vierde speler ooit van buiten Groot-Brittannië die de WK-titel greep. Het toernooi begint op 20 april en de locatie is als vanouds The Crucible in Sheffield.