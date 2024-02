Femke Kok schaatst frustratie van zich af: 'Hier ga ik even goed van genieten'

Femke Kok pakte vrijdagavond goud op de WK afstanden in Calgary en deed dat met verve. Een Nederlands record rijker blikt ze terug op die magistrale rit: "Ik moest gaan racen, gaan jagen."

Dat is haar wel gelukt. Kok reed een tijd van 36,83, een Nederlands record op de 500 meter. Ze bleef al haar concurrenten dik voor: Min-Sun Kim werd op 0,36 seconde tweede. Kimi Goetz, tegen wie Kok reed in de allerlaatste rit op de 500 meter, pakte het brons.

Hoe moest het ook alweer?

Om inspiratie op te doen, en om even te kijken hoe het ook alweer moest, keek ze van tevoren een rit van haar Zuid-Koreaanse idool Sang-hwa Lee terug. "Ik heb gisteren haar rit van het wereldrecord teruggekeken", vertelde ze aan het AD "Want ik dacht: ja, zij had toen ook de laatste binnenbocht, even kijken hoe het ook alweer moet. Daar haal ik altijd motivatie uit. En ik vind haar stijl heel erg mooi. Daar leer ik nog steeds van."

Vorig jaar pakte de Friese voor het eerst goud op de 500 meter. Toen in een volgepakt Thialf, gevuld met vrienden en familie. Dat was in Calgary wel anders. "Een vol Thialf met mijn familie erbij, er is niets dat dat overtreft. Die zijn er helaas nu niet, maar ik denk wel dat ze heel opgelucht zijn."

Frustratie

"Toen was het de bekroning na een heel lastig seizoen. Nu is het de bekroning van een heel goede winter", blikt ze nu terug op haar twee gouden plakken op de WK afstanden op de halve kilometer. Door haar valpartij op de 1000 meter bij de NK afstanden, moet ze die afstand missen op de WK. "Die frustratie naast mij neerleggen, heeft echt moeite gekost."

Maar daar is inmiddels niks meer van te merken. De schaatsster wacht het einde van het toernooi niet af, ze vliegt direct naar huis. "Ik ben hier megablij mee en ga hier even goed van genieten."