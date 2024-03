'Arts verklaarde me voor gek': Suzanne Schulting zorgt voor verbijstering in het ziekenhuis

Het bizarre verloop van de finale van de 1000 meter op de WK shorttrack is achteraf gezien alleen nog maar opmerkelijker. Suzanne Schulting ging hard onderuit, stond weer op en met een gebroken enkel leek ze vervolgens naar het brons te rijden. Het liep even wat anders, maar de hardheid van de Friezin maakte grote indruk.

Toen de scheidsrechters besloten dat de finale van de 1000 meter opnieuw moest worden gereden, zat Schulting met een van pijn vertrokken gezicht op de kussens naast het ijs. Toch besloot ze een poging te wagen. Na een paar ronden werd echter duidelijk dat het niet te doen was en in tranen strompelde de Friezen van het ijs.

Schulting voelde "abnormaal veel" pijn, zo vertelde ze aan Nu.nl, maar wilde het toch proberen. "Het is toch een WK-finale. Ik wilde er toch nog even voor gaan. Achteraf gezien is dat idioot geweest."

Ziekenhuis

Met vriend Sam en moeder Hannie vertrok ze vervolgens richting ziekenhuis. Daar gaf ze aan dat het wel meeviel met de klachten. "Sam en mijn moeder zeiden nog: 'Ze is wel een topsporter'", aldus Schulting. "Ik weet van mezelf dat ik een vrij hoge pijngrens heb. De arts wilde toch nog even een echo maken. Ik zei: 'Nee joh, dat hoeft niet'. Het ging eigenlijk wel goed. Sam zei: 'Laten we dat toch nog maar wel even doen'."

"Ik gaf de pijn een 3, haha", vertelde Schulting. "Dat is een krankzinnig laag cijfer. Ik heb wel ergere pijn in mijn leven gevoeld. Een gebroken enkel moet wel heel veel pijn doen, dacht ik."

Enkelbreuk

Uit het onderzoek bleek dat haar rechterenkel is gebroken. "Ik ben door de arts een beetje voor gek verklaard dat ik na de val ben doorgeschaatst", vertelde Schulting. "Ze zei: hoe heb je dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen?"

Nadat haar been in het gips werd gezet, wilde Schulting per se terug naar Ahoy. Haar ploeggenoten hadden de wereldtitel gepakt op de aflossing en een feestje voor eigen publiek wilde ze niet missen.