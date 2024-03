Schaatsteam Jumbo-Visma haalt na leegloop eerste aanwinsten binnen

Schaatsteam Jumbo-Visma heeft zich versterkt met Freek van der Ham en Meike Veen. De laatste jaren vertrokken er veel goede schaatsers bij het team. Afgelopen week maakten ook Antoinette Rijpma-de Jong en Jorrit Bergsma een transfer.

De ploeg had na hun vertrek nog maar zeven schaatsers onder contract staan voor volgend seizoen. Een daarvan is Jutta Leerdam. Ook sprinters Beau Snellink, Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Joep Wennemars zitten bij het team. Vanaf 1 april zullen de talenten Van der Ham en Veen, beiden 19 jaar, de overstap maken naar de opleidingsploeg van Jumbo-Visma.

"Ik ben hier heel blij mee", zegt allrounder Van der Ham. "Het is een prachtige nieuwe stap in mijn carrière en ik denk dat ik bij het Development Team van Jumbo-Visma de grootste kans heb om me door te ontwikkelen naar de top." Van der Ham werd het afgelopen seizoen Nederlands allroundkampioen en behaalde twee bronzen medailles tijdens de Junior World Cups.

Ook Veen is blij met de overstap. "Als klein meisje droomde ik ervan om ooit zo’n stap te maken. Dat die droom nu al uitkomt, vind ik supervet", aldus de Nederlands kampioene allround & sprint bij de junioren. "Ik heb een heel goed gesprek gehad met Sicco en vond het fijn dat we dezelfde mening hadden over wat voor schaatsster ik ben. Dat vond ik heel belangrijk."

Het was voor Veen een logische stap om haar carrière voort te zetten bij Jumbo-Visma. "Ze hebben het gewoon goed voor elkaar en er mankeert niets. Ik ben superblij met het vertrouwen dat ze in me hebben uitgesproken, andersom heb ik er ook veel vertrouwen in dat ik hier progressie kan boeken. Ik kijk ernaar uit om aan het seizoen te beginnen en het team beter te leren kennen."