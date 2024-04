KNSB ziet geen problemen voor 'eenmansploeg' Jutta Leerdam: 'Je kunt je overal voor plaatsen'

Jutta Leerdam zal haar toekomst niet vervolgen bij Jumbo-Visma. De grote vraag in de schaatswereld is dan ook wat zij nu gaat doen. Ze zal op zoek moeten naar een andere ploeg, of voor zichzelf moeten beginnen. De KNSB ziet 'geen enkele moeilijkheid of ruis' en is bereid haar waar nodig te helpen.

Jutta Leerdam zal haar toekomst op een nieuwe manier moeten gaan invullen nadat maandag bekend werd dat zij en Jumbo-Visma niet met elkaar verder zullen gaan. Haar opties zijn nu om een andere ploeg te vinden, of er zelf een op te richten, samen met haar vriend Jake Paul bijvoorbeeld.

Leerdam zou zich bij meerdere ploegen hebben aangeboden en is momenteel nog in gesprek met Team IKO. "We zijn al enkele weken in gesprek en zijn aan elkaar aan het snuffelen of het een goede match zou zijn", zei Martin ten Hove, mede-eigenaar van het team waar ook Joy Beune onder contract staat, eerder.

Begrip voor Jumbo-Visma na stopzetten gesprekken met Jutta Leerdam: 'Zo kun je geen team bouwen' De schaatswereld werd maandag opgeschud met het nieuws dat Jutta Leerdam en Jumbo-Visma definitief uit elkaar zijn. Sportnieuws.nl belde met oud-schaatsster Marianne Timmer over de impact van de breuk. "Ze heeft geen makkelijke relatie."

Verder als eenmansploeg

Volgens Remy de Wit, technisch directeur van schaatsbond KNSB, hoeft de toekomst van Leerdam als eenling er 'niet heel anders' uit te zien dan bij een team. De Wit heeft geregeld contact met Leerdam over haar toekomst, en laat aan het Algemeen Dagblad weten vertrouwen te hebben in een nieuw pad voor de schaatsster.

Jutta Leerdam: topschaatsster zonder ploeg én influencer met veelbesproken privéleven en vriend Jake Paul Jutta Leerdam is dé ster van het internationale schaatsen. Met dank aan haar prestaties op de ijsbaan, maar ook dankzij haar leven daarbuiten. De boksende influencer Jake Paul is haar vriend en via sociale media zijn hun avonturen op de voet te volgen. Dit is Jutta Leerdam, de 25-jarige langebaanschaatsster uit 's-Gravenzande.

"Op basis van haar resultaten is Leerdam straks gewoon geplaatst voor het WCKT, met haar status is ze in Thialf gewoon welkom op het topsportuur om te trainen en ze heeft daar ook de beschikking over alle sportfaciliteiten. Daar zit geen enkele moeilijkheid of ruis", aldus De Wit.

"Het mooie van ons systeem is dat je je ook als eenmansploeg gewoon overal voor kunt plaatsen. Wij hebben er als bond groot belang bij dat Jutta richting de Spelen haar ideale route pakt. Dus zijn we bereid waar nodig te helpen om de boel sporttechnisch op de rit te houden."

Samen met Jake Paul

Sportmarketeer Chris Woerts denkt dat het onwaarschijnlijk is dat Leerdam zich nog bij een ander team aansluit. "Ze ging de afgelopen jaren haar eigen weg. Maar dat past niet in een teamsport. Alle teams zijn terughoudend om met haar samen te gaan werken", aldus Woerts. Hij ziet het eerder voor zich dat Leerdam samen met Paul iets gaat regelen.

Dansende Jake Paul probeert Jutta Leerdam op te vrolijken na vertrek bij Jumbo-Visma: 'Mensen stellen me weer teleur' Schaatsster Jutta Leerdam was maandag niet erg blij met de manier waarop Jumbo-Visma bekend maakte dat haar contract niet verlengd zou gaan worden. De 25-jarige specialiste op de 1000 meter liet via sociale media weten dat ze teleurgesteld is en vond steun bij haar vriend Jake Paul.

"Die heeft een geweldig landgoed op Puerto Rico en is schathemeltjesrijk. Of hun liefde zo sterk is dat hij haar ook financieel gaat ondersteunen, is nog de vraag. Wel heeft hij de connecties en mogelijkheden om Jutta te helpen. Dat ze samen gaan zoeken naar sponsoren, trainers. Ze is natuurlijk een fotogenieke atleet met veel volgers op sociale media. Daar zou interesse genoeg voor te vinden moeten zijn."

Woerts voorziet echter wel problemen bij het opstarten van een eigen ploeg. "Ze moet alles zelf opbouwen. En één iemand is geen ploeg. Ik zie niet gebeuren dat ze zomaar schaatsers vindt die zomaar haar plan willen volgen. Het is lastig om daarbij aan te sluiten."