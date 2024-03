Schaatsploeg van Jillert Anema heeft opvolgster gestopte Irene Schouten binnen

Het was een grote schok voor Team AH-Zaanlander dat Irene Schouten besloot om na het afgelopen schaatsseizoen mee te stoppen. De ploeg van Jillert Anema moest dus op zoek naar een nieuwe rijdster voor de lange afstanden en heeft die gevonden. Merel Conijn heeft een contract getekend tot en met de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan.

De 22-jarige Conijn komt over van Jumbo-Visma, waar haar contract na het seizoen afliep. De schaatsster heeft ervoor gekozen om niet te verlengen en over te stappen naar AH-Zaanlander. Conijn is daarmee het volgende hoofdstuk van de leegloop die er gaande is bij de formatie van Jac Orie. Bij de ploeg van Anema was een vacature ontstaan na het afscheid van Schouten.

Nederlands kampioen

Conijn is net als Schouten iemand om rekening mee te houden op de lange afstanden. Ze werd in 2022 op 20-jarige leeftijd zelfs Nederlands kampioene allround. Conijn worstelde daarna een lange periode met haar voor door een calciumtekort, maar liet op de NK allround in februari zien weer op de goede weg te zijn. Ze won daar de 5000 meter en eindigde als derde in het klassement.

Conijn zal met ploeggenoten Marijke Groenewoud en Melissa Wijfje het gat van Irene Schouten moeten opvullen. De drievoudig olympische kampioene zette na het afgelopen seizoen een punt achter haar profcarrière. Met de komst van Conijn heeft de ploeg nu weer drie ijzers in het vuur op de langere afstanden.

Afscheid Schouten

Schouten verraste de hele schaatswereld door haar afscheid aan te kondigen. Dat deed ze na de WK afstanden, waar ze drie gouden medailles wist te pakken. Schouten kreeg in Thialf een heel mooi afscheid. Coach Anema vertelde later dat hij niets van haar beslissing begreep. Sportnieuws.nl sprak met Schouten na haar laatste wedstrijd, bekijk het gesprek hieronder.

Terugkeer Bergsma

De ploeg van Jillert Anema maakte eerder deze week al de terugkeer van Jorrit Bergsma bekend. Ook hij komt over van Jumbo-Visma. Bergsma vierde zijn grootste successen onder leiding van Anema. Het hoogtepunt was de gouden medaille op de 10.000 meter bij de Olympische Spelen in 2014.