NK sprint | Isabel Grevelt deelt eerste klap uit aan Marrit Fledderus, pakt leiding klassement

Isabel Grevelt gaat na de eerste dag op de NK sprint aan de leiding in het klassement. De 21-jarige schaatsster won de 1000 meter en werd derde op de 500 meter. Concurrente Marrit Fledderus won de eerste afstand, maar schaatste op de 1000 meter een mindere tijd.

Op de 1000 meter reed Voskamp opnieuw naar een goede tijd. Lang stond zij bovenaan, maar toen moest Fledderus nog komen. In de rit met de 19-jarige Chloé Hoogendoorn kwam ze tot een verrassing te staan. Na een eindspurt van Hoogendoorn zag Fledderus haar tegenstander voor hij finishen. De laatste rit ging nog sneller. Grevelt en Drost stuwden elkaar op en schaatsten met afstand naar plek één en twee. Fledderus werd vierde op bijna een seconde afstand.

Femke Kok en Jutta Leerdam zijn afwezig op dit NK. Zij zijn al geplaatst voor de WK. Op de 500 meter deelde Fledderus en Grevelt de eerste tik uit aan de concurrentie. Met nog twee ritten te gaan was Fledderus ruim veertig hondersten sneller dan Helga Drost, die tot dan op plek één stond. In de laatste rit wist alleen Voskamp nog in de buurt van haar tijd te komen. Fledderus won in een tijd van 37.960. Tegenover de NOS vertelde ze dat ze verbaast was om met die 'mindere' tijd alsnog te winnen.

Rittenschema en puntentelling NK sprint | spannend duel tussen Kjeld Nuis en Tim Prins op 1000 meter Het NK sprint wordt dit weekend gereden in Thialf. De snelste schaatsers en schaatssters doen een gooi naar de Nederlandse titel van 2024. Er worden vier afstanden gereden en na de vierde wordt het klassement opgemaakt. Ook zijn er tickets te verdienen voor het WK sprint in Inzell in maart.

NK sprint stand vrouwen

Isabel Grevelt 75.800 Marrit Fledderus 76.180 Dione Voskamp 76.285 Helga Drost 76.320 Naomi Verkerk 76.565 Chloé Hoogendoorn 76.580 Pien Smit 77.075 Ana Boersma 77.250 Myrthe de Boer 77.535 Maud Lugters 77.680

Uitslag eerste 1000 meter

Isabel Grevelt 1:15.520 Helga Drost 1:15.900 Chloé Hoogendoorn 1:16.400 Marrit Fledderus 1:16.440 Pien Smit 1:16.590 Dione Voskamp 1:16.610 Naomi Verkerk 1:16.670 Myrthe de Boer 1:16.870 Anna Boersma 1:16.940 Sanne Westra 1:17.610

Uitslag eerste 500 meter

Marrit Fledderus 37.960 Dione Voskamp 37.980 Isabel Grevelt 38.040 Naomi Verkerk 38.230 Helga Drost 38.370 Chloé Hoogendoorn 38.380 Maud Lugters 38.630 Pien Smit 38.780 Anna Boersma 38.780 Sylke Kas 38.950