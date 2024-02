Rittenschema en puntentelling NK sprint | Kjeld Nuis op 500 meter tegen Joep Wennemars

Het NK sprint wordt dit weekend gereden in Thialf. De snelste schaatsers en schaatssters doen een gooi naar de Nederlandse titel van 2024. Er worden vier afstanden gereden en na de vierde wordt het klassement opgemaakt. Ook zijn er tickets te verdienen voor het WK sprint in Inzell in maart. Bekijk hieronder de rittenschema's voor de slotdag.

Grote namen als Kjeld Nuis en Tim Prins doen mee, maar zij komen net terug van de WK afstanden in Calgary en zullen wellicht last hebben van een jetlag. Dat is voor schaatsers als Hein Otterspeer en Kai Verbij wellicht een voordeel. Zij konden zich in Heerenveen optimaal voorbereiden op het NK sprint. "We gaan op het scorebord zien of het een voordeel is", zei Otterspeer al.

Tegelijk met NK allround

Tegelijkertijd met het NK sprint, wordt ook het NK allround gereden. Daar doen weer andere schaatsers aan mee dan aan het NK, hoewel het dus op dezelfde dag en ook in Thialf wordt gehouden. Het NK allround gaat om uithoudingsvermogen op vier totaal verschillende afstanden, het NK sprint gaat om wie de snelste is over de twee kortste afstanden, die dit weekend dubbel gereden worden.

Puntentelling NK sprint

De puntentelling voor het NK sprint klinkt ingewikkeld, daarom leggen we het je zo makkelijk mogelijk uit. De tijd die gereden wordt op de 500 meter, wordt omgezet in punten. Een tijd van 34,14 seconden wordt 34.140 punten. Op de andere sprintafstand, de 1000 meter, wordt de tijd in seconden gedeeld door twee. Een tijd van 1:06.20 wordt in punten (66,20 seconden / 2) 33.100. Na twee keer de 500 meter en twee keer de 1000 meter worden op zondag alle punten bij elkaar opgeteld voor het eindklassement. Degene met de minste punten (want de kortste tijd) is de winnaar.

Rittenschema 500 meter vrouwen op zondag, 15.27 uur

Rit 1 Sietske van der MeerNED Rit 2 Yasmine Bouaziz Sacha van der Weide Rit 3 Amber Duizendstraal Jillian Knook Rit 4 Sanne Westra Sanneke de Neeling Rit 5 Sylke Kas Ju-Lin de Visser Rit 6 Anna Boersma Maud Lugters Rit 7 Pien Smit Myrthe de Boer Rit 8 Chloé Hoogendoorn Helga Drost Rit 9 Naomi Verkerk Dione Voskamp Rit 10 Isabel Grevelt Marrit Fledderus

Rittenschema 500 meter vrouwen op zondag, 15.52 uur

Rit 1 Bryant Boogert Hein Otterspeer Rit 2 Sebas Diniz Niklas Reinders Rit 3 Armand Broos Kayo Vos Rit 4 Jarle Gerrits Kai Verbij Rit 5 Serge Yoro Wesly Dijs Rit 6 Louis Hollaar Mats Siemons Rit 7 Tijmen Snel Gijs Esders Rit 8 Stefan Westenbroek Janno Botman Rit 9 Merijn Scheperkamp Tim Prins Rit 10 Kjeld Nuis Joep Wennemars