De Nederlandse selectie voor de Olympische Spelen van 2026 in Milaan is bekend. Dat betekent dat de schaatstoppers kunnen toewerken naar het waarmaken van de ultieme droom: een gouden medaille. Er staat meteen veel op het spel voor de Nederlandse deelnemers. Lees hier precies wie er wanneer op welke afstand in actie komt.

De Olympische Spelen van Milaan gaan op 6 februari van start met de openingsceremonie en worden op 22 februari weer afgesloten. Bekijk hier het volledige programma voor de Nederlandse schaatsers in de strijd om de medailles.

Zaterdag 7 februari: 3000 meter vrouwen

Voor Joy Beune staat er meteen veel op het spel. De regerend wereldkampioene moet op het eerste onderdeel haar enige kans grijpen op een individuele gouden medaille. Ze plaatste zich namelijk niet voor de 1500 en 5000 meter. Ook Marijke Groenewoud en Merel Conijn maken kans op de olympische titel.

Zondag 8 februari: 5000 meter mannen

Schaatssensatie Stijn van de Bunt maakt op de 5000 meter zijn olympische debuut. De 21-jarige was de grote verrassing voor het OKT en plaatste zich op vier onderdelen. Ook Nederlanders Chris Huizinga en Marcel Bosker verschijnen aan de start op het eerste onderdeel bij de mannen.

Maandag 9 februari: 1000 meter vrouwen

De 1000 meter bij de vrouwen belooft veel spektakel. Jutta Leerdam hoopt revanche te nemen op Miho Takagi en haar droom waar te maken door olympisch kampioene te worden. Vier jaar geleden werd ze tweede achter de Japanse op haar favoriete afstand. Maar ook Femke Kok is favoriet voor een medaille. Suzanne Schulting pakte op het OKT het laatste startbewijs voor de 1000 meter.

Woensdag 11 februari: 1000 meter mannen

Ook bij de mannen zal er een intense strijd losbarsten op de 1000 meter. Jenning de Boo zal moeten stunten om de Amerikaanse sensatie Jordan Stolz te verslaan. Ook regerend wereldkampioen Joep Wennemars en zijn grote rivaal Kjeld Nuis komen in actie. Zij raakten in een verhitte discussie na het OKT.

Donderdag 12 februari: 5000 meter vrouwen

Op de langste afstand bij de vrouwen moeten Merel Conijn en Bente Kerkhoff het doen voor Nederland. De schaatssters van Team AH-Zaanlander maakten indruk op het OKT, maar lieten zich zelden zien op de World Cups om zich te meten met de internationale schaatstop.

Vrijdag 13 februari: 10.000 meter mannen

Hopelijk brengt vrijdag de 13e geen ongeluk voor Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma. Zij rijden dan de 10.000 meter op de Spelen in Milaan. De buitenlandse concurrentie is groot op de langste afstand. Zo blonken Metodej Jílek, Timothy Loubineaud en wereldrecordhouder David Ghiotto dit seizoen al uit op de World Cups.

Zaterdag 14 februari: 500 meter mannen

Op Valentijnsdag komen de sprinters in actie op de 500 meter. Ook hier zal gevreesd worden voor Jordan Stolz. Regerend wereldkampioen Jenning de Boo gaat ook voor goud op de kortste afstand. Daarnaast komen Sebas Diniz en Joep Wennemars in actie voor Nederland.

Tegelijkertijd worden de kwartfinales van de ploegenachtervolging bij de vrouwen verreden. Bondscoach Rintje Ritsma heeft gekozen voor Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud in het Nederlands team.

Zondag 15 februari: 500 meter vrouwen

Een dag later worden de rollen omgedraaid. Dan verschijnen de vrouwen aan de start van de 500 meter. Femke Kok is de grote favoriet voor de olympische titel op de kortste sprintafstand. Ook Jutta Leerdam en Anna Boersma hopen kans te maken op een medaille.

Bij de mannen staan dan de kwartfinales van de ploegenachtervolging op het programma. Marcel Bosker kreeg speciaal voor dat onderdeel een aanwijsplek, wat ten koste ging van de startplek van Tim Prins op de 1500 meter. Hij zal samen met Chris Huizinga en Stijn van de Bunt het vertrouwen van de bondscoach moeten waarmaken.

Dinsdag 17 februari: ploegenachtervolging

Op 17 februari zullen de halve finales en finales van de ploegenachtervolging worden verreden, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Marcel Bosker hopen een medaille voor Nederland te kunnen bemachtigen, net als Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud.

Donderdag 19 februari: 1500 meter mannen

Op de 1500 meter is de onderlinge strijd tussen de Nederlandse toppers groot. Team Essent-schaatsers Joep Wennemars en Tijmen Snel plaatsten zich voor de afstand op het OKT net als Tim Prins. Die viel echter buiten de boot na de aanwijsplek van Marcel Bosker. Daardoor mag Kjeld Nuis alsnog in actie komen op zijn geliefde onderdeel. Die kans op een gouden medaille zal hij met beide handen aangrijpen.

Vrijdag 20 februari: 1500 meter vrouwen

Regerend wereldkampioene Joy Beune liep tot haar grote teleurstelling een startplek op de 1500 meter mis. Ze kreeg geen aanwijsplek omdat de drie schaatsster die zich wel plaatsten allemaal kanshebber zijn op een medaille. Antoinette Rijpma-de Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud zullen vrijdag 20 februari aan de start verschijnen.

Zaterdag 21 februari: mass start

Het olympisch schaatstoernooi wordt afgesloten met de mass start bij de mannen en de vrouwen. Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff zullen op dat onderdeel in actie komen, net als Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt.

Overzicht

Datum Tijd Onderdeel Nederlandse schaatsers Zaterdag 7 februari 16.00 uur 3000 meter (v) Joy Beune, Marijke Groenewoud, Merel Conijn Zondag 8 februari 16.00 uur 5000 meter (m) Stijn van de Bunt, Chris Huizinga, Marcel Bosker Maandag 9 februari 17.30 uur 1000 meter (v) Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting Woensdag 11 februari 18.30 uur 1000 meter (m) Jenning de Boo, Joep Wennemars, Kjeld Nuis Donderdag 12 februari 16.30 uur 5000 meter (v) Merel Conijn, Bente Kerkhoff Vrijdag 13 februari 16.00 uur 10.000 meter (m) Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma Zaterdag 14 februari 16.00 uur 500 meter (m) Jenning de Boo, Sebas Diniz, Joep Wennemars Zaterdag 14 februari 16.00 uur kwartfinales ploegenachtervolging (v) Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud Zondag 15 februari 16.00 uur kwartfinales ploegenachtervolging (m) Chris Huizinga, Stijn van de Bunt, Marcel Bosker Zondag 15 februari 17.03 uur 500 meter (v) Femke Kok, Jutta Leerdam, Anna Boersma Dinsdag 17 februari 14.30 uur halve finales/finales ploegenachtervolging (m/v) Chris Huizinga, Stijn van de Bunt, Marcel Bosker/Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud Donderdag 19 februari 16.30 uur 1500 meter (m) Joep Wennemars, Tijmen Snel, Kjeld Nuis Vrijdag 20 februari 16.30 uur 1500 meter (v) Antoinette Rijpma-de Jong, Femke Kok, Marijke Groenewoud Zaterdag 21 februari 15.00 uur mass start (m/v) Jorrit Bergsma, Stijn van de Bunt/Marijke Groenewoud, Bente Kerkhoff

