TV-gids: op deze zender kijk jij naar de WK afstanden

De WK afstanden zijn in volle gang. Van 15 tot en met 18 februari schaatsen de Nederlanders in het Canadese Calgary om de medailles. Dat wil je dus niet missen en dat hoeft ook niet. De WK afstanden zijn live te volgen op tv en hieronder lees je op welke zender.

De WK afstanden worden gehouden in de Olympic Oval in Calgary. Op die baan won Yvonne van Gennip bij de Winterspelen van 1988 goud op de 1500, 3000 en 5000 meter en Sven Kramer heeft er het baanrecord in handen op de 5 kilometer. Wat kunnen de Nederlanders in 2024 op de WK afstanden?

Op deze zender kijk je naar de WK afstanden

Dit weekeinde zit je goed bij de NOS als het gaat om de WK afstanden. Hieronder zie je het uitzendschema voor de komende dagen:

Donderdag 15 februari: NPO 3 (start 20:23 uur)

(start 20:23 uur) Vrijdag 16 februari: NPO3 (start 20:22 uur)

(start 20:22 uur) Zaterdag 17 februari: NPO 3 (start 20:15 uur)

(start 20:15 uur) Zondag 18 februari: NPO 3 (start 19:50 uur)

Mocht de tv bezet zijn, dan is er nog een andere manier om toppers als Irene Schouten, Patrick Roest, Jutta Leerdam, Kjeld Nuis en Joy Beune in actie te zien. Er is ook een livestream via NOS.nl.