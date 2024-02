WK afstanden | Irene Schouten ‘grootverdiener’, dit prijzengeld verdienden de Nederlandse schaatsers

De WK afstanden zijn voorbij en dus kan voor de deelnemers de eindafrekening worden opgemaakt. Het is bepaald geen vetpot geweest in Calgary, waar schaatsbond ISU het prijzengeld beperkt hield. Sowieso leverden alleen de eerste plekken een bonus op.

Irene Schouten pakte de afgelopen dagen drie wereldtitels en een zilveren plak. Zowel op de 3000 meter als op de ploegenachtervolging en de massastart was de Noord-Hollandse de beste. Op de 5000 meter was alleen Joy Beune sneller. Dat betekent ook vier premies. De individuele wereldtitels zijn per stuk goed voor 5600 euro, op de ploegenachtervolging moet die bonus door drie worden gedeeld: 1867 euro per persoon. Zilver levert 3700 op en dat brengt haar totaal op 16.767 euro.

Wellicht deelt Schouten haar premie van de massastart nog met haar ploeggenote Marijke Groenewoud die brons pakte op het onderdeel. Met haar rol in de ploegenachtervolging en de derde plek op de massastart verdiende Groenewoud sowieso 4667 euro. Beune, de derde deelneemster op de succesvolle ploegenachtervolging, hield dankzij haar gouden plak op de 5000 meter en het brons op de 1500 zo'n 10.267 euro over.

Prijzengeld mannen

Bij de mannen was Jordan Stolz met zijn drie individuele wereldtitels de uitblinker. Dat levert de 19-jarige Amerikaan 16.800 euro op, of in zijn geval 18.000 dollar. Kjeld Nuis pakte met zijn brons op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter 6500 euro. De wereldtitel van Patrick Roest op de 5000 meter leverde hem 5600 euro op.

