Avontuur in Barcelona zit er in tweede ronde weer op voor Rafael Nadal

Rafael Nadal won dinsdag nog overtuigend zijn eerste wedstrijd sinds zijn rentree, maar moest een dag later het hoofd buigen. Alex De Minaur was te sterk in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Barcelona (2-0 in sets).

Nadal is inmiddels 37 jaar en lag bijna heel 2023 uit de roulatie met een blessure. In januari van dit jaar keerde hij terug, maar raakte hij direct weer geblesseerd. Hij was net op tijd weer fit voor het toernooi in Barcelona, waar één van de velden naar hem is vernoemd.

Dinsdag won de tennisser overtuigend van Flavio Cobolli (2-0 in sets; 6-2 en 6-3), een dag later bleek De Minaur te sterk. Nadal bood de Australiër in de eerste set veel tegenstand, maar won De Minaur wel met 7-5. Hieronder vind je de hoogtepunten van de eerste set.

In de tweede set liep de nummer elf van de wereld bij hem weg. Nadal leek op en verloor kansloos: 6-1.

Nadal is de recordhouder op de Barcelona Open met twaalf zeges. Ook de titelverdediger is Spaans: Carlos Alcaraz won de afgelopen twee edities.