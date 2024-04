Novak Djokovic bereikt halve finale in Monte Carlo en verbreekt record van Rafael Nadal

Novak Djokovic heeft vrijdag de halve finales bereikt van het masterstoernooi in Monte Carlo. De Serviër versloeg Alex De Minaur met 7-5, 6-4. Met zijn overwinning verbrak hij ook een record.

Djokovic zette in zijn carrière al de records voor meeste Masters 1000-titels (40) en -finales (58) op zijn naam. Nu kan hij daar ook de meeste halve finales aan toevoegen. Zaterdag speelt hij zijn 77e halve finale op een masterstoernooi en daarmee troeft hij Rafael Nadal af, die er 76 speelde.

De 25-jarige De Minaur speelde zijn eerste kwartfinale in Monte Carlo. Het was een spannend duel, waarin Djokovic uiteindelijk aan het langste eind trok. De 36-jarige nummer één van de wereld is de oudste halve finalist ooit op het toernooi.

Sinner ook halve finalist

Eerder op vrijdag bereikte ook Jannik Sinner de halve finale in Monte Carlo. De Italiaan plaatste zich ten koste van Holger Rune, die hij versloeg met 6-4, 6-7 (6), 6-3. Het was al de 25ste zege in 26 ATP-wedstrijden dit seizoen voor de 22-jarige Sinner. Hij won dit jaar al de Australian Open, het ABN Amro Open in Rotterdam en het masterstoernooi van Miami.

In de halve finale treft Sinner Stefanos Tsitsipas, die al twee keer het toernooi in Monaco won. De Griek was met 6-4, 6-2 te sterk voor de Rus Karen Khachanov. De tegenstander van Djokovic is nog niet bekend. De wedstrijd tussen Ugo Humbert en Casper Ruud zal de laatste halve finalist bekend maken.