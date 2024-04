'Baddest Motherf*cker' Max Holloway haalt bonus van 600.000 dollar binnen bij UFC 300

In de slotseconde wist Max Holloway met een heerlijke knock-out Justin Gaethje tegen de grond te werken. Tot de allerlaatste seconde doorgaan heeft Holloway een gigabonus opgeleverd van maar liefst 600.000 dollar.

Een slip, hoek naar het lichaam en een overhead cross in de allerlaatste seconden zorgden ervoor dat Holloway de 'Baddest Motherf*cker' van UFC 300 is. De zorgeheten 'BMF-belt' is een extra titel die in 2019 door de UFC het leven is ingeroepen. De twee vechters gingen de laatste 10 seconden er nog helemaal voor, maar Holloway kwam er uiteindelijk als winnaar uit.

Gevecht van de avond: Holloway tegen Gaethje

'Blessed' en Justin Gaethje hebben een echt spektakel neergezet en hun gevecht is benoemd tot het gevecht van de avond. Dit levert beide vechters een bonus op van 300.000 dollar (281.127 euro). Normaliter is een bonus 50.000 dollar (46.854 euro), maar vechtbaas Dana White verhoogde de bonus tijdens de persconferentie nadat 26 vechters op het podium kwamen en om een hogere bonus vroegen.

Holloway voegde daar nog eens 300.000 dollar aan toe door ook de prestatie van de avond te leveren. Ondanks dat het titelgevecht in het lichtzwaargewicht tussen Alex Pereira en Jamahal Hill ook plaatsvond, was het gevecht tussen Holloway en Gaethje het gevecht van de avond.

Prestatie van de avond: Jiri Procházka

Naast Holloway, werd ook Jiri Procházka benoemd tot prestatie van de avond in zijn gevecht tegen Aleksandar Rakic. In de tweede rond op minuut 3:17 moest de scheidsrechter ingrijpen en het gevecht stoppen in het voordeel van de Tsjech. Met deze TKO blijft Procházka in de race voor de lichtzwaargewicht titel.

De avond was niet geheel zonder problemen voor Procházka. In het begin kreeg hij wat nare trappen op de kuit wat duidelijk zijn mobiliteit aantastte. Het weerhield Procházka echter niet van om Rakic naar de grond te werken en vervolgens hem tot overgaven te dwingen.