Max Holloway kroont zich bij UFC 300 tot ‘Baddest Motherf*cker’ met waanzinnige knock-out

Het kon niet anders of het dak zou eraf gaan tijdens UFC 300. De organisatie pakte uit met 'de grootste vechtkaart aller tijden' met liefst 12 (ex-)wereldkampioenen en het publiek kreeg waar voor hun geld. Max Holloway zorgde in het gevecht om de 'Baddest Motherf*cker' tegen Justin Gaethje voor een ongelooflijke knock-out in de slotseconde.

De UFC riep in 2019 de BMF-belt in het leven naar aanleiding van een uitspraak van Nate Diaz, die zichzelf uitriep tot de 'baddest motherf*cker' van allemaal. Het is een gevecht voor het spektakel, waarbij publiekslievelingen het tegen elkaar opnemen. Holloway en Gaethje zorgde voor dat spektakel in de overtreffende trap.

Al vanaf de eerste ronde ging het los toen Holloway met een trap de neus van Gaethje wist te breken. Het leek daarmee een gelopen race voor man uit Hawaii, maar niets was minder waar. De partij ging tot het gaatje. Holloway leek het op punten wel te gaan winnen, maar dat was niet de manier waarop hij wilde winnen. Het leverde een bizarre laatste paar seconden op.

Met nog tien seconden op de klok daagden de twee elkaar uit en besloten ze allebei volle bak te gaan om de ander neer te slaan. Ze probeerden elkaar met keiharde klappen te raken en een rechtse hoek van Holloway zorgde ervoor dat Gaethje met nog een seconde op de klok knock-out ging. Het publiek ging daarop volledig uit hun dak door het waanzinnige einde van het gevecht.

Jubileumeditie

UFC 300 was een jubileumeditie en dus werd het spektakel groots gevierd. De organisatie wist maar liefst 12 (ex-)wereldkampioenen te verzamelen. Hoewel het 'main event' op papier het titelgevecht in het lichtzwaargewicht was tussen Alex Pereira en Jamahal Hill keken veel vechtsportliefhebbers toch vooral uit naar het duel tussen Holloway en Gaethje.