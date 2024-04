Alex Pereira weet de vloek van rapper Drake af te wenden en verdedigt titel tijdens UFC 300

Alex Pereira kreeg vlak voor zijn titelgevecht in het lichtzwaargewicht tegen Jamahal Hill slecht nieuws te horen. Rapper Drake had namelijk een groot geldbedrag ingezet op een overwinning van de vechter tijdens UFC 300 en meestal is dat een slecht teken. Deze keer was dat echter niet het geval, want Pereira won vrij vlotjes en verdedigde dus met succes zijn titel tijdens de jubileumeditie.

Het duel tussen Pereira en Hill was het 'main event', maar veel vechtsportliefhebbers keken ook erg uit naar het duel om de BMF-titel eerder op de avond. Max Holloway en Justin Gaethje namen het daarin tegen elkaar op en zij stelden niet teleur. Het gevecht eindigde in een spectaculaire knock-out.

Snelle knock-out

Waar het gevecht tussen Holloway en Gaethje tot het gaatje ging, was het gevecht tussen Pereira en Hill snel voorbij. De Braziliaan wist zijn Amerikaanse tegenstander al snel tegen de grond te slaan en al in de eerste ronde was de zege binnen met een technische knock-out. Pereira verdedigde daarmee zijn titel die hij in november vorig jaar binnen wist te slepen.

Easy day in the office for @AlexPereiraUFC 😮‍💨



He gets the first round TKO to retain his LHW belt! #UFC300 pic.twitter.com/7Qbx3xB7GE — UFC (@ufc) April 14, 2024

Vloek van Drake

De winst van Pereira betekent ook goed nieuws voor de Canadese rapper Drake. Hij had een fors geldbedrag ingezet op de Braziliaan en meestal is dat geen goed teken vanwege de Drake Curse. De rapper zet regelmatig grote bedragen in rondom sportwedstrijden en meestal loopt dat niet goed af voor de partij die gesteund wordt door de Canadees. Deze keer was het wel het geval en dus levert het Drake nog een mooi zakcentje op.

