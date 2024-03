Glory ontvangt voorstel van Thierry Baudet: politicus wil met collega de ring in

Glory heeft vrijdag een wel heel apart verzoek gekregen via X. Thierry Baudet zou graag de ring van de organisatie in willen en dan wel tegen zijn collega Jesse Klaver.

Baudet staat bekend als een politicus die al wat bokservaring heeft en dat wil hij dus inzetten. Een twitteraar stelt voor dat de FVD-politicus met zijn rivaal Klaver de ring ingaat tijdens een evenement van Glory op Koningsdag in het Rotterdamse Ahoy. Baudet lijkt daar wel voor open te staan. In een reactie op de Twitteraar zegt de politicus: 'Ik ben game'. Een kreet waarmee hij de uitdaging lijkt aan te nemen.

Politiek geschil

Dat Baudet en Klaver in het politieke spectrum elkaars vijanden zijn, was al wel bekend. De vete tussen de twee politici kwam afgelopen week echter tot een hoogtepunt. Baudet zou de voorman van GroenLinks/PVDA hebben bedreigd na een debat enkele maanden geleden. Er werd een onderzoek gestart tegen de FVD-voorman, maar hij is nog niet geschorst.