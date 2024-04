Legendarisch Muhammed Ali-broekje tóch niet geveild na te lage biedingen

Veilinghuis Sotheby's heeft de veiling van een sportbroekje van Muhammad Ali uitgesteld. Het legendarische kledingstuk zou eigenlijk vrijdag onder de hamer gaan, maar de minimum opbrengst werd niet aangetikt. Ali droeg het (later gesigneerde) broekje tijdens het historische 'Thrilla in Manila' gevecht tegen Joe Frazier.

Aanvankelijk werd de waarde van Ali's trunks geschat op zo'n 4 tot 6 miljoen dollar. Een flink prijskaartje voor een gebruikt broekje uit de jaren 70. De echte sportfanaat weet wel beter. Muhammad Ali was een van de grootste boksers aller tijden. Zijn legendarische gevecht tegen Joe Frazier, verkocht als 'Thrilla in Manila', was misschien wel het grootste duel van zijn carrière.

De teller van Sotheby's stond donderdag al op zo'n 3,8 miljoen dollar. Geen misselijk bedrag natuurlijk, maar naar verluidt werd de minimumopbrengst daarmee niet behaald. Het broekje is inmiddels van de veilingsite gehaald. Verzamelaarsplatform cllct.com sprak een woordvoerder van Sotheby's. "De verkoop wordt uitgesteld tot een later moment", aldus het veilinghuis. "Hiermee geven we de verkoper de tijd om meer gelegenheden te creëren om het kledingstuk ten toon te stellen."