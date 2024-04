Drake kan het niet laten: rapper zet enorm bedrag in op UFC-ster Alex Pereira

Rapper Drake houdt wel van een gokje. Hij komt regelmatig in het nieuws met de enorme bedragen die hij inzet op sportwedstrijden. Nu ook weer: hij heeft tonnen ingezet op Alex Pereira, die tijdens UFC300 vecht tegen Jamahal Hill. Is dit een nieuwe prooi voor de Drake Curse?

Dat Drake geld op je inzet tijdens een sportwedstrijd is meestal geen goed teken. De rapper heeft een nogal twijfelachtige reputatie op het gebied van gokken: zo zet hij regelmatig veel geld in op een sporter die vervolgens zijn wedstrijd verliest. Dat wordt de Drake Curse genoemd.

Enkele bekende voorbeelden zijn UFC-sterren Conor McGregor die onderuit ging tegen Khabib Nurmagomedov, Israel Adesanya die werd verslagen door Sean Strickland en zelfs Formule 1-coureur Charles Leclerc, die tijdens de GP van Spanje in 2022 werd verslagen door Max Verstappen.

Enorme inzet

Maar Drake heeft een vermogen van 250 miljoen dollar, dus het maakt hem waarschijnlijk allemaal niet zo heel veel uit. Bij UFC300 is de main card Pereira tegen Hill. De rapper heeft zoveel vertrouwen in de Braziliaanse MMA-vechter, dat hij maar liefst 675.000 dollar (ongeveer 632.000 euro) op hem heeft ingezet. Met een odd van 1.77 kan hij dat bedrag omzetten in bijna 1,2 miljoen dollar (1,1 miljoen euro). Tekst loopt door.

Jubileum voor UFC

De UFC pakt voor het jubileum groots uit met 'de grootste vechtkaart aller tijden' op UFC300. Daar lijkt ook niets aan gelogen, want met 12 (ex)-kampioenen op de kaart is het evenement nu al memorabel te noemen. Check hieronder welke huidig en voormalige titelhouders zaterdag de kooi instappen.