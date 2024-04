UFC komt met grootste vechtkaart ooit op UFC 300: deze 12 (ex)-kampioenen vechten zaterdag

UFC pakt voor haar jubileum grandioos uit met 'de grootste vechtkaart aller tijden' op UFC 300. Daar lijkt ook niets aan gelogen, want met 12 (ex)-kampioenen op de kaart is het evenement nu al memorabel te noemen. Check hier welke huidig en voormalige titelhouders zaterdag de kooi instappen.

Alex Pereira - Licht zwaargewicht

Pereira is één van de twee huidige titelhouders op de kaart. De Braziliaan was al eens kampioen in het middelgewicht en pakte meerdere titels in het kickboksen bij Glory, maar nu is hij de licht zwaargewichtkampioen van de UFC. Pereira pakte de titel in november 2023 door Jiri Prochazka te verslaan. Zaterdag vecht Poatan tegen Jamahal Hill voor zijn eerste titelverdediging op het licht zwaargewicht.

Jamahal Hill - Licht zwaargewicht

Het aparte is dat Pereira de titel kon pakken, omdat Hill zijn kampioenschap in het licht zwaargewicht opgaf. De Amerikaan leverde zijn titel in nadat hij zijn achillespees afscheurde en dus lange tijd niet kon vechten. Pereira en Prochazka mochten daarom vechten om de vacante titel in het licht zwaargewicht. Hill krijgt nu dus de kans om de titel terug te pakken die hij nooit verloor. Sweet Dreams pakte die titel door Glover Teixeira te verslaan in januari 2023. Saillant detail: Teixeira is de coach van Pereira, de huidige kampioen en de tegenstander van Hill.

Zhang Wei Li - Strawgewicht vrouwen

Zhang Wei Li is alweer een tijdje de dominante kampioene in het vrouwelijke strawgewicht. Ze pakte in november 2022 de titel af van Carla Esparza en verdedigde hem daarna succesvol tegen Amanda Lemos. Op UFC 300 is haar landgenote Yan Xiaonan de volgende tegenstander die de kampioene zal gaan testen.

Justin Gaethje - Lichtgewicht (interim)

Justin Gaethje pakte in mei 2020 de interimtitel door te winnen van Tony Ferguson. Daardoor kreeg de Amerikaan direct een kans om voor de titel te vechten tegen de Russische Khaib Nurmagomedov. Die partij verloor hij, waardoor hij nooit de echte kampioen werd. Zaterdag vecht Gaethje voor de BMF-titel. Een kampioensriem voor favoriete vechters van de fans. Die titel won hij onlangs door Dustin Poirier te verslaan en nu vecht hij tegen Max Holloway.

Max Holloway - Vedergewicht

Max Holloway was lange tijd een kampioen in het vedergewicht, tot Alexander Volkanovski opstond. De Australiër versloeg de Hawaiaan drie keer en pakte daarmee duidelijk de kampioensriem van Holloway af. Zaterdag keert Holloway terug op lichtgewicht en vecht hij dus voor de BMF-titel tegen Gaethje.

Charles Oliveira - Lichtgewicht

De Braziliaan Charles Oliveira was jarenlang een dominante koning van de lichtgewichtdivisie. Hij won de titel door Michael Chandler te verslaan en verdedigde hem daarna tegen Poirier en Gaethje. Oliviera verloor hem daarna tegen Islam Makachev. Onlangs versloeg hij Beneil Dariush, waardoor hij nu een partij krijgt tegen Arman Tsarukyan. Heel simpel: de winnaar van deze partij is de volgende gegadigde voor een titelgevecht.

Jiri Prochazka - Licht zwaargewicht

Jiri Prochazka vecht zaterdag tegen Aleksander Rakic, maar de Tsjech heeft al een verleden in titelgevechten in het licht zwaargewicht. Prochazka won in juni 2022 van Teixeira, maar moest net als Hill door een blessure zijn titel vacant maken. Daarna mocht de Tsjech dus nogmaals tegen Pereira vechten voor zijn eigen titel, maar die partij verloor hij.

Aljamain Sterling - Bantamgewicht

Aljamain Sterling was langere tijd kampioen in de bantamgewichtdivisie van de UFC. De Amerikaan pakte de titel doordat de Rus Petr Yan werd gediskwalificeerd en in de rematch kwam Sterling nu echt als beste uit de bus. Daarna werden ook Henry Cejudo en TJ Dillashaw aan de zegekar gebonden, maar tegen Sean O'Malley verloor Sterling zijn kampioensriem. Nu maakt Funkmaster zijn debuut op vedergewicht tegen Calvin Kattar.

Holly Holm - Bantamgewicht vrouwen

De Amerikaanse Holly Holm is inmiddels 42 jaar en dus is haar titel al wel weer een tijdje geleden. De staande vechtster schokte in 2015 de wereld door de tot dan onverslaanbare Ronda Rousey knockout te trappen. Holm bleef daarna doorgaan, maar kwam niet meer in de buurt van de titel. Op UFC 300 neemt ze het op tegen Kayla Harrison, een tweevoudig gouden medaille-winnares in judo op de Olympische Spelen.

Jessica Andrade - Strawgewicht vrouwen

De Braziliaanse Jessica Andrade was kortstondig kampioen in het strawgewicht bij de vrouwen in de UFC. De Braziliaanse won de titel van Rose Namajunas, maar ze verloor hem direct daarna weer aan Zhang Wei Li. Andrade vecht zaterdag tegen Marina Rodriguez.

Deiveson Figueiredo - Vlieggewicht

Deiveson Figueiredo staat bekend om zijn vier partijen op vlieggewicht met Brandon Moreno. De Braziliaan en de Mexicaan wisselden regelmatig van titel, maar nu is die vlieggewichttitel in handen van Alexandre Pantoja. Figueiredo had het wel gezien op vlieggewicht en koos voor een trap hoger naar bantamgewicht. Na een eerste succesvolle partij tegen Rob Font is het nu de beurt aan Cody Garbrandt.

Cody Garbrandt - Bantamgewicht

Garbrandt won in 2017 de bantamgewichttitel door een iconische prestatie tegen de dominante kampioen Dominik Cruz. Garbrandt mocht daarna twee keer voor de titel knokken tegen Dillashaw, maar allebei die partijen verloor hij. Figueiredo is nu de tegenstander van Cody No Love Garbrandt.