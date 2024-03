Voormalig middelgewicht UFC-kampioen wint op bizarre wijze na twee vingers in oog van opponent

De 39-jarige Chris Weidman heeft zaterdag op een enorm controversiële manier een overwinning in de UFC gepakt. The All American pakte zijn zestiende overwinning uit zijn loopbaan door een vinger in het oog van zijn tegenstander.

Weidman begon de partij tegen Bruno Silva zaterdagavond met twee verliezen na elkaar. De voormalig kampioen ging ten onder tegen Brad Tavares en Uriah Hall. De partij tegen Silva werd gevochten op middelgewicht, de klasse waar Weidman eerder kampioen in werd. De Amerikaan versloeg toen Anderson Silva, de Braziliaan die nog steeds het record heeft voor meeste overwinningen op rij in de UFC: 16.

Weidman vs Silva

De partij tussen Weidman en Silva was drie rondes, waarbij de eerste duidelijk voor de Amerikaan was. Silva vocht zich daarna terug en was de winnaar van de tweede ronde. Weidman deed nog wel wat terug, maar het leek net niet voldoende. In die ronde vond ook het eerste incident rond de ogen plaats. Weidman en Silva prikten elkaar allebei in het oog, waardoor het gevecht even stil lag. Uiteindelijk konden beide heren door.,

Einde gevecht

In de derde ronde ging het pas echt mis tussen Weidman en Silva. De Amerikaan prikte wederom duidelijk zijn vingers in de ogen van Silva. Met twee vingers in het oog krijgt Weidman de Braziliaan naar de grond. Met een aantal fikse stoten maakt hij het gevecht af, terwijl Silva hevig protesteert vanwege de prik in zijn oog. Uiteindelijk werd de beslissing ook teruggedraaid, waardoor de partij op een jurybeslissing uitkwam. Ook die wist Weidman te winnen.