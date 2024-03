Rico Verhoeven ontbeet met Hollywood-ster Jason Statham: 'Pannenkoeken, spek, allemaal lekkere dingen'

Een grote naam uit de filmwereld verraste zaterdagavond door aanwezig te zijn in het Gelredome voor de Glory Grand Prix. Niemand minder dan Jason Statham was in Arnhem. Een echte Hollywood-ster die Rico Verhoeven kwam supporten. Want de twee blijken echte vrienden te zijn, zo zei Verhoeven zondagavond bij Renze.

"Ik wist dat hij in april aan een nieuwe film gaat beginnen, dus dat hij nu vrij was. Daarom berichtte ik hem of hij het leuk vond om te komen kijken. Echt super tof dat hij er was om mij te supporten", zei Verhoeven.

Hij herinnert zich nog goed hoe hij Statham leerde kennen. Het was een paar jaar geleden, toen hij in Londen was om voor een televisieprogramma Dwayne 'The Rock' Johnson moest interviewen. "Een stunt-vriend van mij werkte daar ook en die zei tegen mij dat Jason een groot vechtsportfan is en het geweldig zou vinden als ik zou komen. Dat wilde ik natuurlijk wel, de grote Jason Statham ontmoeten. Maar toen we elkaar zagen zei hij dat hij het niet kon geloven dat de grote Rico Verhoeven er was. We waren echt elkaars fan."

Hollywood-ster verrast met komst naar Grand Prix van Glory: 'Ik ben hier voor Rico Verhoeven' De Heavyweight Grand Prix van Glory wordt vanavond afgewerkt in het Gelredome en natuurlijk gaat het om de gevechten. Maar de sport is ook een trekpleister voor bekende Nederlanders én een internationale filmster.

Pannenkoeken en spek

Vervolgens ontstond er een vriendschap die nog altijd standhoudt. "Echt een te gek iets. En vanmorgen (de ochtend na het gevecht, red.) hebben we lekker samen ontbeten. Lekker bijgekletst. Het was super gezellig, mooie dingen. Er stonden voor mij allemaal ongezonde dingen op het menu: pannenkoeken, spek, allemaal lekkere dingen."

McDonald's

Verhoeven kende sowieso een lekker ongezonde dag, want een paar uur na zijn ontbijt met Hollywood-ster Statham zagen we de kickbokser alweer met een volgeladen auto bij de McDonald's wegrijden.

Bekende films Statham

Statham is een acteur die in veel actiefilms heeft gespeeld. Zijn bekendste films zijn The Italian Job, Transporter en de Expendables-films. Of er een samenwerking op het witte doek komt tussen Statham en Verhoeven is de vraag en daar weet Verhoeven zelf ook het antwoord nog niet op. "Maar ik hoop het wel, ja", zei hij tijdens Renze. "We moeten echt wat samen gaan doen, zei Jason ook al."