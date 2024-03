Rico Verhoeven maakte 'grote, grove fout' tijdens Glory Grand Prix: 'Ik kijk met grote moeite naar deze beelden''

Rico Verhoeven zat zondagavond bij talkshow Renze om terug te blikken op zijn zege tijdens de Glory Grand Prix. De kickbokser vond het moeilijk om naar zijn gevecht te kijken.

Vooral in de tweede ronde van de finale tegen Levi Rigters had Verhoeven het moeilijk. Hij ging zelfs neer na een draaiklap van zijn tegenstander. Geen knock out, maar een knock down. Hij stond weer op na die klap, wankelde achteruit, herpakte zichzelf en won uiteindelijk het gevecht en de cheque van 500.000 euro.

Hoe voelde Verhoeven zich, na die matpartij én de twee gevechten daarvoor? "Alles voelt gewoon beurs", zei Verhoeven. In m'n gezicht heb ik wat schrammen. Dat valt wel mee." Vervolgens probeert hij de klap van Rigters minder erg te laten lijken dan het was. "Ik was vooral aangeslagen door de verrassing, niet door de impact van de klap zelf", begon Verhoeven. Maar toen de beelden keer op keer werden herhaald, moest hij toch erkennen dat hij er flink last van had.

"Ondanks dat ik al heel lang vecht, is het een goede les geweest: ik moet altijd tot de laatste bel scherp blijven. Ik kijk met heel veel moeite naar deze beelden. Ik zag die klap echt niet aankomen." Hij stond wiebelend op en wankelde achteruit naar de touwen. "Ik hoopte die eerder te voelen. Nu leek het wel alsof ik gedronken had. Ik was flink duizelig en nu ik het zie denk ik dat ik beter even had kunnen gaan zitten en m'n moment had moeten pakken. Ik maakte een grote, grove fout en daardoor was ik teleurgesteld in mezelf. Maar ik moest door en dat heb ik gedaan."

Trap van Ben Saddik

Verhoeven moest natuurlijk ook nog een keer reageren op de aanvaring die hij in de ring had met zijn rivaal Jamal Ben Saddik. Die kwam na het gevecht met Nabil Khachab de ring in, ruziede met Verhoeven en wilde de Nederlander een trap op z'n hoofd geven, die maar net miste. Verhoeven over dat moment: "We hadden een woordenwisseling over waarom hij zich kwam bemoeien met ons gevecht. Hij pakte de shine af van Khachab. Dat we woorden hebben, kan. Maar waarom die trap? We zijn een voorbeeld voor de volgende generatie en dan kan dit echt niet gebeuren."

Gevecht tegen Jamal Ben Saddik

Of er ooit nog een gevecht komt tussen Verhoeven en Ben Saddik, laat Verhoeven in het midden. "Het is niet aan mij, maar aan Glory welke gevechten er wel en niet komen. Als hij na zijn dopingschorsing al z'n partijen wint en geen doping meer gebruikt, dan weet ik zeker dat dat gevecht gaat komen."